Un nouveau grand projet en centre-ville

Le Pays a lancé un appel à projets face à la gare maritime, sur l’ancienne emprise du Royal Papeete qui avait été détruit en 2017, ainsi que sur celle de l’immeuble Farnham adjacent, qui doit être rénové. Au total, 3 600 mètres carrés dont 2 700 non construits, divisé en trois lots distincts. Rencontre et explications avec le ministre des Grands travaux Jordy Chan et le directeur de G2P Steve Finck, qui espèrent susciter l’intérêt des investisseurs privés.

La parcelle « AM20 » à Papeete, c’est une longue histoire. Sur cet emplacement l’hôtel-restaurant Royal Papeete a vécu de 1930 à 2009, et sa dernière incarnation construite dans les années 70 avait été rachetée par le Pays pour 600 millions de Fcfp en 2009. En 2015, un appel à projets avec reprise du bâtiment en l’état avait été infructueux. Le Pays avait détruit le bâtiment en 2017, avec l’objectif affiché d’en faire un parking pour desservir la gare maritime en face, un projet peu ambitieux pour une emprise foncière aussi bien située.

Le Pays a donc lancé en mai un nouvel appel à projets. Immeuble de huit niveaux et passerelle vers la gare maritime (lot 1), parking à étages de 200 places minimum (lot 2), et rénovation de l’immeuble Farnham adjacent (lot 3) sont prévus dans ce dossier, qui veut faire appel aux investisseurs privés. La proximité de la gare maritime et du terminal de croisière qui ouvrira ses portes au 3e trimestre sont de nature, estime le Pays, à mobiliser les investisseurs cette fois-ci. « Le Pays a acquis ce terrain il y a quand même quelques années, nous ce qu’on souhaiterait c’est y développer un bâtiment à usage mixte, un parking silo, et également profiter de l’appel à projets pour rénover l’immeuble Farnham », explique le ministre des Grands Travaux et de l’Équipement Jordy Chan.

Des investisseurs privés qui bénéficieront de la part du Pays d’un bail de 60 ans, précise le ministre. L’ensemble combinera bureaux, commerces et appartements

Le Pays attend les offres pour le mois de septembre, et espère une signature de bail en mars 2025, après une période de négociation et d’harmonisation entre le public et le privé.

Une passerelle à 4,90m de hauteur

Le parking étant situé en partie arrière de la parcelle, il devra être relié au bâtiment en façade, au niveau R+2. Ce passage se prolongera en une passerelle piétonne au-dessus du boulevard Pomare, pour rejoindre la gare maritime. Selon le directeur de G2P Steve Finck, elle est prévue à 4,90 mètres de hauteur, un gabarit qui permettra le passage des plus importants convois exceptionnels.

L’immeuble Farnham à rénover et/ou agrandir

La rénovation de l’immeuble Farnham pourrait se faire « en site occupé » pour ce qui concerne les bureaux du rez-de-chaussée, indique Steve Finck, mais les occupants restants de la trentaine de studios sont déjà informés qu’ils devront quitter les lieux dans les deux ans à venir.

Le projet pourrait inclure une surélévation de deux niveaux supplémentaires, tout en restant dans les limites du PGA de Papeete. Cette option est actuellement à l’étude chez G2P. Si elle était retenue, c’est G2P qui se chargerait de la maîtrise d’œuvre.

Permettre la conversion future du site de la centrale Vairaatoa

À noter que la centrale thermique Vairaatoa, qui fait partie de ce pâté de maisons, doit être démantelée puisqu’il est question qu’elle soit transférée à Papenoo pour alimenter le futur data center Google, mais aucun calendrier n’est encore arrêté pour cette opération. « Ce qu’on sait c’est que ça va prendre du temps », confirme Jordy Chan.

Pour Steve Finck, le projet qui va voir le jour à côté de la centrale « préfigure l’aménagement définitif de la zone », car il prédit que les futurs porteurs de projet sur l’emplacement de la centrale voudront eux aussi faire du résidentiel et du commercial, et ériger un autre parking silo. « Ça pourra faire une rénovation de quartier plutôt intéressante ».