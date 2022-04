Avec les 7% d’Éric Zemmour, Tauhiti Nena perd son pari

Avec un peu plus de 7% des voix exprimées, Éric Zemmour a réalisé sensiblement le même score en Polynésie qu’au niveau national. Loin des premiers sondages et des espoirs de victoire affichés. Tauhiti Nena, se dit tout de même satisfait du résultat vu les « contraintes » qui pesaient sur la campagne. Son parti, Hau Ma’ohi Ti’ama, divisé sur le sujet, doit se réunir lundi pour suivre ou non l’appel à voter Marine Le Pen lancé par le candidat d’extrême-droite.

« En quelques mois, il a réussi à mobiliser 2 à 3 millions d’électeurs, c’est énorme ». Pas question de parler d’échec pour Tauhiti Nena, qui soutient Éric Zemmour depuis le mois de février, et l’accord signé entre le président de Hau Moahi Ti’ama et les cadres de Reconquête!. Un accord « très récent », « pas assez de temps » pour mettre en place des comités de soutien notamment dans les archipels, un « acharnement des médias » contre son candidat… L’ancien ministre d’Oscar Temaru, un temps présenté comme le dauphin de Gaston Flosse, mais qui s’élance finalement sans mentor dans la course aux législatives et aux territoriales, multiplie les explications au score d’Éric Zemmour. Qu’il juge somme toute satisfaisant : « Il est arrivé quatrième en France, et quatrième ex-aequo avec Valérie Pécresse en Polynésie, explique-t-il. C’est un bon résultat pour un nouveau parti ».

Incompréhensions d’électeurs, divergences au sein du parti

Reste que Tauhiti Nena, qui expliquait la semaine dernière encore sur notre plateau ne pas croire aux sondages, ni même à la qualification d’Emmanuel Macron pour le second tour, a perdu son pari. Éric Zemmour ne dépasse les 10% des votes exprimés dans aucun archipels. Et s’il obtient des scores importants dans deux communes dont les maires lui avaient apporté un parrainage (74% à Tatakoto, et 62,6% à Maupiti), le polémiste et essayiste ne créé pas la surprise au fenua. Y compris dans la première circonscription législative où compte justement se présenter Tauhiti Nena : 6,9% des voix exprimées sur cette circonscription qui compte Papeete, Pirae, Arue, Moorea, les Tuamotu-Gambier et les Marquises.

Plusieurs fois pris à parti sur ce choix de soutien par des électeurs qui l’avaient soutenu aux municipales, Tauhiti Nena dit aujourd’hui « assumer ». Reste pour son parti, dont certains membres voulaient soutenir d’autres candidats (de Jean-Luc Mélenchon à Marine le Pen en passant par Yannick Jadot) à décider si il relaiera ou non l’appel au vote pour Marine Le Pen lancé par Éric Zemmour dès l’annonce des premiers résultats. Une réunion de Hau Ma’ohi Ti’ama est prévue lundi. « Il faudra voir le référent de Marine Le Pen concernant la souveraineté associée à la France et d’autres points, précise son président Tauhiti Nena. Quand on a soutenu Eric Zemmour, ça n’est pas par rapport à son programme national mais par rapport à des accords précis ».