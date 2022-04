« La politique qu’Éric Zemmour veut pour la France, c’est celle que je veux pour notre pays »

Tauhiti Nena était l’invité ce mardi de La Course à l’Élysée sur Radio1. Le président de Hau Ma’ohi Ti’ama, qui a signé un accord avec le parti Reconquête! d’Éric Zemmour, veut toujours croire aux chances du candidat d’extrême-droite pour la présidentielle. Malgré des différences de vues évidentes, sur l’histoire coloniale ou l’utilisation des ressources marines notamment, et les engagements flous de son candidat, il estime que l’essayiste sera un « bon partenaire » pour emmener la Polynésie vers la souveraineté.

« Un homme ordinaire, comme vous et moi, avec un métier, une vision moins politicienne et plus humaine des choses ». C’est ainsi que Tauhiti Nena décrit Éric Zemmour, candidat à la présidentielle qu’il soutient depuis la signature d’un accord avec son parti Reconquête! en février. Un choix qui avait étonné, tant les positions de l’élu souverainiste, ancien ministre d’Oscar Temaru, un temps dauphin de Gaston Flosse, et celle du candidat d’extrême-droite paraissent difficilement conciliables. Mais l’ancien boxeur est bien décidé à emmener son nouveau parti, Hau Ma’ohi Ti’ama vers les législatives puis les territoriales. Et estime qu’en cas de victoire à l’une ou l’autre de ces élections, Éric Zemmour fera « un bon partenaire » pour « développer le pays » et discuter « en toute transparence » de l’avenir de la Polynésie. « La politique qu’il veut mettre en place en France, c’est celle que je veux mettre en place dans notre pays », assure-t-il, citant, pêle-mêle, la baisse des dépenses publiques, le pouvoir d’achat, la sécurité, la politique sanitaire, le « renforcement du champ régalien » et même l’immigration.

Souveraineté : « c’est écrit, ça a été signé, il faudra qu’on en discute »

Comme d’autres représentants de candidats nationaux, Tauhiti Nena garantit la considération d’Éric Zemmour pour le fenua. « C’est le seul candidat qui s’est engagé sur une véritable reconnaissance du fait nucléaire, sur la dette financière de l’État à l’égard de la Polynésie… Et qui est ouvert sur la question du statut ». L’accord signé le 19 février avec le responsable outre-mer de Reconquête! parle effectivement de « l’ouverture de discussions sur les relations entre l’État et les Polynésiens » et d’une « large décentralisation », déjà acquise au fenua. Mais contrairement à la première version de ce document, qui avait provoqué des remous parmi les soutiens du candidat, pas d’allusion à « un état associé à la France » souhaité par Tauhiti Nena. Le discours d’Éric Zemmour, qui exalte une France « présente dans tous les océans » et qui peut s’appuyer sur ses outre-mer pour s’affirmer internationalement, semble éloigné des prises de positions de l’élu de Papeete. « C’est écrit, ça a été signé, donc c’est sûr qu’il va falloir qu’on en discute », insiste l’ancien sportif, qui précise que « ce sont les Polynésiens qui décideront, pas Zemmour »… Et qui parle d’un référendum dans « 2 ans, 5 ans, au maximum 10 ans ». Là non plus, le chroniqueur et essayiste ne s’est jamais formellement engagé sur l’idée d’une consultation. « Un détail » répond Tauhiti Nena :

Tauhiti Nena parle, a minima, de toilettage d’un statut d’autonomie « parfois incohérent » et qui « pose question », par exemple sur la capacité d’Édouard Fritch de se représenter en 2023.

Colonisation : « crime contre l’humanité » pour Nena, « bénédiction » pour Zemmour

Dans son programme comme ses discours, Éric Zemmour, farouchement anti-indépendantiste dans le dossier calédonien, insiste moins sur l’autodétermination des outre-mer que sur les richesses qu’elles peuvent apporter à la France. Il propose d’ailleurs des investissements de Paris dans des flottes de pêche pour optimiser l’utilisation des ressources halieutiques, et la création d’une agence d’État pour délivrer des concessions de recherche et d’exploitation des ressources marines en outre-mer. Pas de quoi choquer Tauhiti Nena : « C’est pour ça que je suis pour la souveraineté, rétorque-t-il. Il a raison de dire que ces ressources aujourd’hui ne nous appartiennent pas et appartiennent à la France. Il a un discours de président français. Si les Polynésiens se lèvent et soutiennent les candidats de Hau Ma’ohi Ti’ama aux législatives et aux territoriales, ensemble, on ira voir Éric Zemmour quand il sera élu et on parlera de la souveraineté de notre pays. C’est la population qui décidera ».

Outre les propositions, Éric Zemmour ce sont aussi les polémiques, qui ont porté, avec une certaine efficacité, les premiers mois de sa campagne. L’éditorialiste et écrivain, plusieurs fois condamné et mis en examen pour provocation à la haine raciale ou religieuse, dénonce notamment toute forme de repentance de la France sur son histoire. Et considère la colonisation française comme une « bénédiction ». Bien loin, là aussi, du discours de Tauhiti Nena qui répète sur le plateau de Radio1 que la colonisation est un « crime contre l’humanité » – une phrase prononcée, à propos de l’Algérie, par Emmanuel Macron, et critiquée à de multiples reprises par Éric Zemmour – et qui dénonce « l’effacement de la mémoire » des Polynésiens. Mais là encore, l’élu municipal de Papeete s’en remet aux accords de ralliement signés avec Reconquête qui cite la « reconnaissance du fait colonial ».

À cinq jours du premier tour, Éric Zemmour pointe à moins de 10% des intentions de vote, alors qu’il atteignait les 16% en fin d’année dernière. Tauhiti Nena qui dénonce « des gros soucis avec les sondages » – et évoque des analyses de « spécialistes » contredisant ces sondages, sans les nommer – ne s’en inquiète pas et continue de miser sur la victoire de son candidat. « La majorité des Français veulent le changement », constate-t-il. L’élection du weekend prochain fera-t-elle mentir les études d’opinions pour voir l’élimination d’Emmanuel Macron au premier tour ? C’est ce que prédit Tauhiti Nena, sans trop s’engager : « Je ne fais pas de paris en politique ».