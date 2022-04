Vaihinaura Fauura élue Miss Marquises

La jeune femme de 22 ans, originaire de Fatu Hiva a été élue Miss Marquises 2022 lors d’une soirée haute en couleur à l’Intercontinental Tahiti. Elle succède à Tumuria O’connor, élue en 2019.

Trois heures de soirée à l’Interconti de Faa’a, des sourires, des danses, et des flots d’applaudissements et au final, une lauréate. Vaihinaura Fauura, la candidate numéro 4, s’est vue remettre la couronne et l’écharpe de Miss Marquises 2022 par Miss Tahiti, Tumateata Buisson. La jeune femme de 22 ans, originaire de Fatu Hiva a immédiatement remercié les quatre autres candidates et les organisateurs de l’élection pour « une aventure magique » et qui « ne fait que commencer ».