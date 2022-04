Présidentielles : pour qui les perdants appellent-ils à voter au second tour ?

Très rapidement après l’annonce des résultats provisoires au niveau national, les candidats exclus du second tour se sont exprimés pour orienter leurs électeurs. Face à une extrême-droite dont les suffrages dépassent 30%, les autres candidats appellent à voter « utile » en choisissant Emmanuel Macron le 24 avril prochain. Tour d’horizon des réactions avec notre partenaire Europe1.

Les candidats malheureux du premier tour on rapidement pris la parole après l’annonce des résultats provisoires. Zemmour et Dupont-Aignan appellent au rassemblement autour de Marine Le Pen tandis que les autres candidats, y compris ceux de la gauche et de l’écologie, se sont déjà clairement exprimés en demandant aux électeurs de porter leurs suffrages du second tour sur Emmanuel Macron.

Jean-Luc Mélenchon : « Pas une seule voix à Marine Le Pen »

Arrivé troisième avec un peu plus de 22% des suffrages exprimés, Jean-Luc Mélenchon se pose désormais comme le chef de file de la gauche. Plusieurs responsables de La France Insoumise s’étaient déjà exprimés la semaine dernière, notamment le député Adrien Quattenens : voter Marine Le Pen au second tour « n’est pas une option ». Jean-Luc Mélenchon s’est adressé à ses militants : « Je connais votre colère, il ne faut pas qu’elle vous fasse commettre des erreurs irréparables. » Et pour être sûr d’être bien compris, il a répété trois fois d’affilée « Il ne faut pas donner une seule voix à Marine Le Pen. »

Valérie Pécresse votera pour Emmanuel Macron

Après une défaite sans précédent pour les Républicains, Valérie Pécresse s’est exprimée ce dimanche soir. Créditée de 4,8% dans les premiers résultats, la présidente de la région Ile-de-France n’a donné aucune consigne de vote, mais elle a annoncé qu’elle voterait » en conscience » pour Emmanuel Macron au second tour face à Marine Le Pen, dont « le projet » conduirait selon elle « le pays à la discorde, à l’impuissance et à la faillite ». « Je ne suis pas propriétaire des suffrages qui se sont portés sur mon nom. Mais je demande aux électrices et aux électeurs qui m’ont honorée de leur confiance de peser dans les jours qui viennent avec gravité les conséquences potentiellement désastreuses pour notre pays et pour les générations futures de tout choix différent du mien qu’ils envisageraient pour le second tour », a dit Valérie Pécresse.

Eric Zemmour appelle à voter Le Pen

Eric Zemmour, arrivé en 4e position avec 7,2% des voix, a remercié des militants extrêmement déçus : « Je prends chacune de vos voix comme le cri d’un peuple qui ne veut pas mourir. (…) Nos idées valent beaucoup plus que notre score aujourd’hui. .J’ai commis des erreurs, je les assume toutes, j’en porte l’entière responsabilité. » Il s’est déclaré « certain que bientôt nous l’emporterons. (…) Je ne m’en tiendrai pas là. » Eric Zemmour a appelé son électorat à voter pour Marine Le Pen malgré les divergences de vues entre Reconquête ! et le Rassemblement national.

Yannick Jadot : Emmanuel Macron pour « faire barrage à l’extrême-droite »

Déception du camp écologiste qui n’a recueilli que 4,7% des voix au premier tour. Yannick Jadot a regretté que les « enjeux vitaux » aient été « largement ignorés dans cette campagne ». L’œil désormais fixé sur les législatives, le chef de file d’EELV a déclaré « L’écologie sera absente du second tour, elle ne pourra pas l’être du quinquennat », avant d’inviter ses soutiens à faire un don financier au parti qui ne sera pas remboursé de ses frais de campagne.

Fabien Roussel demande de voter « contre l’extrême-droite »

Le candidat PCF à la présidentielle Fabien Roussel (2,3% aux résultats provisoires) a appelé dimanche soir à « battre l’extrême droite » et Marine Le Pen, en votant au second tour pour le président sortant Emmanuel Macron, qui doit « renoncer à ses réformes insensées ». « J’appelle ce soir à battre l’extrême droite, à la mettre en échec, en se servant du seul bulletin à notre disposition », a-t-il déclaré depuis son QG, demandant cependant au candidat Emmanuel Macron de « dire qu’il a entendu le message » envoyé par les Français.

Nicolas Dupont-Aignan « supplie les Français » de voter Marine Le Pen

Avec 2,1% des voix aux résultats provisoires, Nicolas Dupont-Aignan fait beaucoup moins bien qu’en 2017 (4,75%). Lors d’une brève prise de parole, le candidat de Debout la France a critiqué « une non campagne où tout fut fait pour dissimuler les enjeux », et a appelé ses électeurs à être « fermes, purs, fidèles » : « Le 24 avril je supplie les Français de tout faire pour éviter la disparition de la France avec Emmanuel Macron (…) et pour ma part, j’appelle et je voterai Marine Le Pen. »

Hidalgo appelle à voter Macron

La candidate du parti socialiste Anne Hidalgo a appelé dimanche à voter « contre l’extrême droite de Marine Le Pen » lors du second de tour de l’élection présidentielle le 24 avril, après un plus bas historique du PS à 1,7%. « Pour que la France ne bascule pas dans la haine de tous contre tous, je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril contre l’extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron », a-t-elle déclaré depuis son QG de campagne.