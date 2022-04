Présidentielle : Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour

La présidentielle de 2022 offrira le même débat de second tour qu’en 2017. Emmanuel Macron a recueilli 28,6% des voix au niveau national, devant Marine Le Pen et ses 24,4%, d’après des premières estimations publiées par notre partenaire Europe1

Comme annoncé dans de nombreux sondages, Emmanuel Macron est au second tour de l’élection présidentielle avec Marine Le Pen. Le président sortant recueille 28,6% des voix selon les premières estimations à 20h. De son côté, la candidate du Rassemblement national a pu compter sur 24,4% des voix du corps électoral.

Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affronteront au second tour de l’élection présidentielle, avec un net avantage au président sortant crédité de 27 à 29,5% des suffrages devant la candidate du RN, donnée à 23/24% à l’issue du premier tour dimanche. Après des mois d’une campagne atypique qui a peu mobilisé, l’abstention a été plus élevée qu’il y a cinq ans, entre 26 et 29%, selon les instituts de sondage.

Avec la troisième place de l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon (20/21%), ce scrutin confirme l’écroulement des deux partis ayant gouverné la France de la Ve République jusqu’en 2017, qui réalisent le pire score de leur histoire : Valérie Pécresse (LR) autour de 5% des suffrages et Anne Hidalgo (PS) avec 2%. Malgré son score élevé, proche de celui de 2017 (19,58%), Jean-Luc Mélenchon, lui, n’a finalement pas réussi son défi de capitaliser sur l’argument du vote utile face à l’extrême droite pour se hisser au second tour. Pour sa troisième campagne présidentielle, le chef de file des Insoumis a toutefois réussi à prendre le leadership à gauche.

En vue du second tour, Jean-Luc Mélenchon a déjà indiqué qu’il consulterait les 310.000 personnes l’ayant soutenu en ligne avant de donner une consigne, ce qui lui vaut les critiques de ses concurrents, y voyant une ambiguïté face à l’extrême droite. Chez les Verts, Yannick Jadot plaide pour un « front républicain ». L’écologiste peut déplorer ne pas avoir su transposer sur la scène nationale les succès aux municipales des Verts qui avaient raflé plusieurs grandes villes, au terme d’une campagne marquée par des dissensions internes.

Fabien Roussel, Jean Lassalle (autour de 3%), le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan (1/2%), le candidat anticapitaliste Philippe Poutou (autour de 1%) ou encore la cheffe de file de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud (moins de 1%), contenus sous la barre des 5%, devront se contenter de modestes remboursements pour leur campagne.