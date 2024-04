Baleines : les conditions d’approches revues

Malgré l’existence du Code de l’environnement, les mammifères marins en général, et les baleines en particulier subissent toujours des pressions anthropiques. La faute, d’après la vice-présidence, à une règlementation qui souffre « d’un problème de clarté et d’intelligibilité, mais aussi d’efficacité ». De nouvelles règles doivent s’appliquer à partir de décembre.

Pour remédier à la situation préjudiciable au bien-être des animaux et pour maintenir des conditions de sécurité optimales pour les activités nautiques, le code de l’Environnement a été réformé. Des évolutions annoncées, mais pas détaillées, à l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Elles concernent notamment les conditions d’approche des mammifères marins. La réforme s’appuie sur certaines recommandations issues des travaux de la « Commission du tourisme, de l’écologie, de la culture, de l’aménagement du territoire et du transport aérien » de l’assemblée de la Polynésie française (APF) portant sur cette thématique, ainsi que des observations des professionnels du secteur et des associations recueillies après une large phase consultative menée par la Direction de l’Environnement.

La réforme sera applicable à partir du 1er décembre. Dans l’attente, la Diren devra « informer et former » les acteurs aux nouvelles dispositions.

Avec communiqué