Baptême polynésien pour deux pirogues de la Vendée Va’a

La 10ème édition de la Vendée Va’a s’apprête à prendre la mer jeudi. Pour l’occasion, deux équipes polynésiennes ont fait le déplacement aux Sables d’Olonne : Hinaraurea et ATN Va’a. Les pirogues ont été baptisées mardi dans la tradition polynésienne.

Jeudi, 26 équipages de rameuses et rameurs prendront le départ de la 10ème édition de la Vendée Va’a aux Sables d’Olonne. Au programme 128 kms de course en mer pour les équipages masculins et 45 kms pour les équipages féminins, le tout en trois étapes entre le 30 mai et le 1er juin. Cette année, deux équipages polynésiens ont fait le déplacement, l’équipe de Hinaraurea et celle d’ATN Va’a. Mardi, leurs deux pirogues ont été baptisées sur la grande plage des Sables lors d’une cérémonie polynésienne avec notamment un haka dont la vidéo a été partagée par France Bleu Loire. Mercredi, des groupes de danses polynésiens et des musiciens, ainsi que les rameurs ont défilé dans les rues de la ville. Durant toute la compétition un village va être installé proposant des produits locaux et des activités liées à la culture polynésienne. La Vendée Va’a profitera également d’avoir une Miss France. Vaimalama Chaves donnera donc le coup d’envoi de la compétition jeudi matin. La reine de beauté participera également aux initiations au haka.