Batukaina : 20 ans de Brésil à Tahiti

Après deux décennies d’existence, le groupe de percussions créé par Gil Dugied continue de partager, dans un esprit festif, les rythmes et la culture brésilienne au fenua.

Gil Dugied jouait de la samba en France, apprenant les rythmes brésiliens dans l’une des premières écoles créées dans l’hexagone en 1984. À son arrivée à Tahiti, par bateau depuis Saint-Martin, il décide de s’installer et de faire venir des instruments pour ouvrir son école. C’était il y a 20 ans cette année, et l’objectif n’a pas changé : « enseigner les percussions brésiliennes aux gens, dans un esprit festif ». Pas de diplôme, et beaucoup de souplesse : dans la formation « ouverte à tous et à toutes », la répartition des instruments se fait en fonction des affinités. Et si le plaisir reste le maître-mot, le travail est là : l’objectif reste de permettre aux élèves de se produire, ensemble, dans les rues, bars et lieux publics du fenua.

A sa création à Papara, la structure compte une dizaine d’élèves tout au plus. Aujourd’hui, Gil Dugied donne des cours à 25 personnes, sur Taravao et Papeete. C’est resté une petite école mais avec une grosse ambiance ! L’enseignement se déroule oralement : chaque rythme est répété à la voix pour apprendre à jouer sur les différentes percussions brésiliennes, dont les noms et les sons sont détaillées par le professeur :

Avec son sifflet, le « mestre de la bateria » interpelle les musiciens et indique, par geste, quel rythme va être lancé.

Comme presque tous les ans, le public pourra retrouver la Batukaina dans les rues de Papeete ce 21 juin pour la Fête de la musique, en attendant un événement plus important pour son anniversaire pour lequel Gil espère réunir les anciens musiciens du groupe, encore sur le territoire, et les nouveaux pour un grand défilé. L’actualité du groupe est à suivre sur sa page Facebook.