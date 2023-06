Mereana Reid-Arbelot a trouvé ses marques à l’Assemblée nationale

Au programme des prochaines semaines, pour la suppléante de Moetai Brotherson, la réforme de l’ITR, avec pour objectif de l’inscrire dans le projet de loi de finances 2024 qui sera déposé à la rentrée.

Après un premier aller-retour à Paris pour ses « tout premiers pas » à l’Assemblée nationale, Mereana Reid-Arbelot est revenue dimanche à Paris. Marchant sur les traces de Moetai Brotherson qu’elle remplace, elle intègre la commission des Affaires étrangères, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui rassemble 18 députés et autant de sénateurs, et plusieurs groupes parlementaires d’amitié avec des pays étrangers : Danemark, Finlande, Thaïlande, Japon et Vanuatu. Elle est aussi membre de droit de la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée.

Le premier dossier que la nouvelle députée de la 3e circonscription récupère est celui de l’extinction de l’Indemnité temporaire de retraite (ITR) et le mécanisme de substitution qui doit être proposé par le comité de suivi de la réforme de l’ITR, mis en place en février dernier, auquel participe aussi le sénateur Teva Rohfritsch. Les conclusions de ce comité de suivi sont attendues pour le mois de juillet. L’objectif est d’inscrire la mesure dans le projet de loi de finances 2024, qui doit être déposé à l’Assemblée nationale avant le 1er octobre prochain.