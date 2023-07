Be-Bunk, des comptes 100% numériques made in Pacifique

Lancée il y a tout juste un an depuis la Nouvelle-Calédonie, la société Be-Bunk compterait déjà, sur ses 17000 titulaires de comptes en ligne, 1200 Polynésiens. Et l’agent de paiement, avec son appli et désormais un bureau à Tahiti, semble décidé à en convaincre davantage, malgré la concurrence locale. Pour ça, ses dirigeants mettent en avant la simplicité du service – une inscription rapide, un RIB gratuit, un forfait pour une carte Visa et une appli pour tout gérer – et ciblent en particulier les « exclus » du système bancaire.

Les bureaux ont ouvert début juillet, dans une relative discrétion, à l’angle de la rue Cardella et la rue Leboucher, près du marché de Papeete. La Banque de Tahiti a une agence de l’autre côté de l’immeuble, les bureaux de la BP sont juste au coin de la rue. Mais pour Be-Bunk, pas besoin de portes sécurisées ou de guichets sous verre : cet « agent de paiement » n’est pas, contrairement à ses voisins, un organisme bancaire, n’accorde pas de crédit, pas de découvert, ne fournit pas de chéquiers et n’encaisse même pas les billets. Son crédo : l’ouverture de compte et les transferts en ligne, les « virements instantanés », les cartes Visa envoyées par la poste… Bref le « 100% digital ».

Une appli, un Rib, une carte

Alors pourquoi ce petit bureau à Papeete et ces deux conseillères recrutées localement ? Pour répondre aux questions, aider ceux qui ont « un peu de mal avec la transition numérique », peut-être aussi pour rassurer tous les autres, quel que soit leur profil. « Nous, on ne te demande pas si tu as un CDI, des revenues, des économies, quelle est ta situation, tout ça… Si tu as 18 ans et une carte d’identité valide, c’est parti », explique Aurélie Abitbol, responsable du support clientèle. L’établissement, qui s’appuie sur la plateforme de services bancaires numérique du groupe BPCE, XPollens, est tout de même tenu de vérifier l’identité de ses clients. Mais là encore pas besoin de contact physique : un selfie et un « face scan » suffisent. Le leitmotiv, c’est la simplicité : « Be-Bunk, c’est une application mobile, un RIB français sur lequel tu peux être payé ou recevoir des transferts, des remboursements CPS ou des allocations, et Des forfaits pour une carte de paiement Visa, reprend la responsable. On est les premiers dans le Pacifique à proposer ça ».

Car Be-Bunk, créé par la Calédonienne Leila Somita, a dès ses premiers pas ouvert ses services à la Polynésie et Wallis-et-Futuna. C’était en juillet 2022. Un an plus tard, le « premier compte en ligne du Pacifique » a trouvé pas moins de 17 000 clients, principalement sur le Caillou, où la société a fait en sorte de se faire connaître, et à Wallis, où face à l’offre bancaire très limitée, le service a été « très bien accueilli ». Quelques Océaniens habitants en Métropole auraient aussi souscrit, l’appli permettant de jongler entre le francs et l’euro. Quant au fenua, la société n’y recensait fin juin « que » 1200 clients. Mais elle ne compte pas en rester là. Malgré la concurrence (voire plus bas), « on sait qu’ici aussi il y a un besoin » appuie Leila Somita.

Pour les « laissé-pour-compte » du système bancaire

Ce besoin, l’entrepreneuse l’avait identifié dans le secteur du nickel, où elle a longtemps travaillé en Nouvelle-Calédonie : beaucoup de travailleurs, n’avaient pas de compte en banque, et recevaient leur rémunération au travers de magasins locaux, qui prenaient au passage une commission. Et d’après Aurélie Abitbol, la « problématique est la même », au fenua : « Il y a beaucoup trop de gens qui n’ont pas accès au compte en banque, même s’ils travaillent. La cible, c’est avant tout les intérimaires, les petits pêcheurs, petits agriculteurs… Des gens qui n’ont pas de Rib, de compte pour poser leur salaire et l’utiliser facilement… C’est d’abord pour eux qu’on a créé Be-Bunk ».

Pour eux, mais pas seulement : beaucoup des clients de la jeune société ont déjà un compte en banque, mais se servent de Be-Bunk pour gérer leurs dépenses courantes. « Tu suis en temps réel tes paiements, ton solde, tu ne peux utiliser que l’argent que tu as, et quand tu fais des opérations, tu sais exactement ce que ça va te coûter », continue la responsable clientèle. La création du compte est, en soi, gratuite, et Be-Bunk se rémunère sur ses deux forfaits de cartes Visa, basique ou « Première ». Une offre qui pourrait s’étoffer à l’avenir : la société travaille actuellement sur des « comptes pro », qui pourraient être offerts aux petites entreprises ou aux associations d’ici le début 2024.