Beach soccer : la finale Tikitoa – Salomon « va se jouer dans la tête »

La sélection tahitienne a réussi à se hisser en finale de l’OFC Nations Cup et jouera ce vendredi, en fin de journée, son dernier match contre les Salomonais. Une équipe qu’ils connaissent bien : d’abord parce qu’elle est, sur le papier, leur concurrent le plus sérieux, mais aussi parce qu’elle leur a donné du fil à retordre dès le premier match. Et en plus, elle joue à domicile. À quelques heures de la rencontre, les Aito sont prêts, mais ils devront faire preuve de rigueur pour décrocher leur ticket pour les Mondiaux 2025.

C’est le grand jour. Les Tikitoa sont sur le point de disputer leur dernier match de l’OFC Nations Cup d’Océanie. Après un parcours sans faute, ils affronteront les Salomonais ce vendredi après-midi à Honiara. L’équipe qui joue à domicile avait failli battre les Tikitoa lors de leur première rencontre du tournoi, qui s’était soldée par un score serré de 10-9 en faveur des Tahitiens. Victorieux face aux joueurs papous, l’équipe salomonaise s’est en revanche inclinée lors de sa dernière rencontre contre les Fidjiens, une équipe dominée par les Tikitoa. Ce résultat peut rassurer, mais les Tikitoa devront redoubler d’efforts face à cette sélection salomonaise, qui jouera devant son public. « Il faut déjà faire preuve de rigueur défensive pour ne pas leur laisser l’occasion de frapper, de marquer. C’est à nous de faire en sorte que ça passe. Physiquement, il faut être costaud, et avec ce soleil, le terrain et le public qu’ils ont, ça va se jouer dans la tête. C’est celui qui aura le plus envie de gagner qui remportera la finale tout à l’heure », explique le coach Teva Zaveroni. Le match est prévu à 18 h (heure de Tahiti).