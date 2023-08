Beach soccer : Salomon, Fidji et Tonga, prêts à défier les Tiki Toa

La 7e édition de la Coupe des nations d’Océanie démarre mardi à Aorai Tini Hau. Deux rencontres sont programmées pour cette première journée avec un premier match opposant les Salomon à Fidji à 14 h et un second à 16 h, lors duquel les Tiki Toa affronteront les joueurs de Tonga. Retrouvez toutes les infos pratiques dans notre article.

Elles jouent une qualification pour la coupe du monde de beach soccer. Cette année, seulement quatre équipes participent à la désormais traditionnelle Coupe des nations d’Océanie organisée pour la cinquième fois au fenua. Un tournoi qui va donc démarrer directement par des quarts de finale puisque le Vanuatu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou encore la Nouvelle-Calédonie pourtant invités, ont finalement décliné.

Une équipe par pays du Pacifique

Une mauvaise nouvelle pour l’OFC qui souhaite voir les pays du Pacifique s’investir davantage dans le beach soccer. « On a les ressources naturelles, beaucoup de gens vivent à proximité d’une plage où ils peuvent aller taper dans la balle », insiste le responsable de la comunication de l’organisation. L’année prochaine, l’OFC espère avoir 6 ou 7 équipes et à terme que tous les pays de la région aient une équipe.

Salomon, des challengers sérieux

En attendant, cette année seuls Salomon, Fidji, Tonga et bien sûr la sélection tahitienne des Tiki Toa vont s’affronter sur le terrain de beach soccer d’Aorai Tinihau à partir de demain, mardi. Des équipes aux niveaux très différents avec des Salomonais qui – sur le papier du moins – devraient mener la vie dure aux Tahitiens qui restent les grands favoris. Pour Fidji, une équipe menée cette année par un coach salomonais Jerry Sam, « grand joueur de beach soccer et de futsal », il s’agit du retour sur le terrain.

« Le géant endormi »

En effet, le « géant endormi » n’a plus joué depuis 2011, mais reste une équipe à surveiller de près. Quant à Tonga et ses joueurs qui viennent pour la plupart de l’île de Hapai, c’est seulement la deuxième fois qu’ils participent à un événement international. La première fois, en 2019, ils avaient fini derniers du tournoi et avaient perdu contre Tahiti sur un score de 23 à 1. Aujourd’hui les Tongiens reviennent plus motivés que jamais avec une nouvelle équipe et un nouveau coach mais ils restent toutefois conscients de leur niveau.

« Tahiti est l’équipe la plus redoutable »

« On sait que Tahiti est l’équipe la plus redoutable dans le Pacifique : très forte avec de bons éléments. Je sais que mes joueurs n’ont pas le niveau pour devenir des joueurs professionnels. Tonga a commencé le beach soccer seulement en 2015. En 2019, c’était une équipe différente, à l’époque, on avait du mal à faire de bonnes passes », précise le coach tongien Peni Fatafehi.

Le tournoi prévu sur quatre après-midi démarre mardi. L’équipe salomonaise sera opposée aux joueurs de Fidji à 14 heures. Les Tiki Toa, eux, rencontreront pour leur premier face-à-face les Tongiens à 16 heures. Des rencontres auxquelles le public peut assister directement à Aorai Tini Hau ou suivre en direct TV et Web sur TNTV.