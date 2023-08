L’OPH inaugure sa première agence mobile

Le « Truck Fa’aora » va bientôt sillonner les communes de Tahiti pour permettre aux usagers de l’OPH de faire l’essentiel de leurs démarches sans avoir à se déplacer en agence.

Minarii Chantal Galenon Taupua, ministre des Solidarités et du Logement, et Moana Blanchard, directeur général de l’Office polynésien de l’Habitat (OPH), ont inauguré le « Truck Fa’aora », la première agence mobile de l’OPH, ce lundi 21 août à la résidence Hauts des Vallons, à Papeete, en présence de Tevaiti-Ariipaea Pomare, ministre de l’Économie, du Budget et des Finances, de Tematai Legayic, député de la 1ère circonscription, de Heinui Le Caill, président de la commission de l’éducation à l’Assemblée de Polynésie française (APF), et de plusieurs autres personnalités.

L’OPH s’est doté d’un fourgon spécialement aménagé et équipé pour fonctionner comme une agence mobile. Le « Truck Fa’aora » est un service public de proximité qui se déploie au plus près des familles qui ne peuvent pas se rendre en agence, ou qui n’ont pas les outils pour en bénéficier. Il sillonnera l’île de Tahiti d’ici le mois de septembre.

L’agencement intérieur a été conçu pour le confort des agents, tout en respectant les normes de sécurité de transport. A l’extérieur, des espaces d’accueil seront également aménagés pour recevoir les usagers individuellement ou en groupe et les personnes à mobilité réduite. Demande de logement, d’un suivi administratif personnalisé ou d’un simple conseil, règlement des loyers par chèque ou carte bancaire, de nombreuses démarches sont possibles.

Les rendez-vous de l’agence mobile « Truck Fa’aora » : 3 matinées par semaine

L’agence OPH mobile fera escale à Mahina, Arue, Papeete, Faa’a, Punaauia, Paea, Papara, Mataiea, Papeari, Afaahitiu, Vairao, Faaone Pueu et Tautira. Un calendrier des tournées sera diffusé sur les supports de communication de l’OPH, précisant les dates et horaires de chaque escale.

Fini les contraintes géographiques et matérielles pour accéder aux services de l’OPH, même pour les familles les plus éloignées. C’est l’expression concrète des valeurs d’accessibilité, de proximité et d’inclusion sociale, conclut le communiqué de la présidence.