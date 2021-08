Beach soccer : un arbitre du fenua à la Coupe du monde en Russie

Aurélien Planchais a été sélectionné, au titre de la Fédération tahitienne de football, pour arbitrer des matchs à la Coupe du monde de Beach Soccer, du 19 au 29 août. Il s’est envolé hier soir pour la Russie. Sur les terrains, il sera bien sûr neutre, mais au fond du cœur, il souhaite bien sûr voir les Tiki Toa réussir leur tournoi.

Le sifflet, Aurélien Planchais l’avait peut-être déjà manié à l’époque où il était gendarme. C’est d’ailleurs en tant que militaire qu’il avait découvert la Polynésie. Un coup de foudre, des années de Polynésie, un nouveau métier, et beaucoup de parties de beach soccer plus tard, il se lance dans les formations pour devenir arbitre. Bientôt reconnu par la Fédération tahitienne de foot, il a suit les qualification de la Fifa, et arbitre ses premières rencontres internationales, au Qatar voilà deux ans. Depuis avril, le sportif de 40 ans, suit la sélection pour officier à la Coupe du monde de beach soccer du 19 au 29 août. Avec succès, puisqu’il fait partie de 24 arbitres retenus.

Direction la Russie, donc, pour laquelle il s’est envolé hier soir. Sa première Coupe du monde de beach Soccer, la première aussi pour un arbitre du fenua, qui a déjà envoyé un arbitre aux Mondiaux de football à 11 (Norbert Hauata, à deux reprises). Mais pour Aurélien Planchais pas de pression : jusqu’au dernier jour, il a poursuivi sa préparation, physique, mais aussi règlementaire, puisque la Fifa a acté certains changements de règles cette année. Sur le terrain, bien sûr, le Polynésien d’adoption sera on ne peut plus neutre. Mais impossible de cacher son attachement aux Tiki Toa : après une Coupe du monde très décevante et une élimination dès la phase de poules en 2019 au Paraguay, l’équipe tahitienne, déjà à Saint-Petersbourg, est prête pour le tournoi. « Ils sont largement capables de faire de très belles choses, et ils vont se donner à 300% », prédit l’arbitre :

Aurélien Planchais encourage au passage les jeunes à s’intéresser à l’arbitrage. « C’est primordial, et c’est super intéressant. Sans arbitre on n’a pas de match et un mauvais arbitrage ne permet pas du beau jeu, explique-t-il sur le site de la Fédération. Quand j’étais joueur, je ne me voyais pas arbitre, maintenant que je suis arbitre, je ne me vois pas remettre les crampons. »