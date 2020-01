Ben Benacek de nouveau arrété

Selon nos confrères de Tahiti-Infos, Ben Benacek, tristement connu pour être le premier braqueur de banque en Polynésie, a été interpellé alors qu’il s’était introduit dans un domicile pour y dérober de l’alcool.

Ben Benacek avait défrayé la chronique en étant l’auteur du premier braquage d’une banque à Tahiti, en 2000. Un fait pour lequel il avait écopé de 10 ans de prison. Libéré au bout de trois ans, il a continué d’alimenter la rubrique judiciaire dont la dernière, une tentative d’évasion de Nuutania en 2015, qui lui a valu d’être transféré en métropole où il a fini de purger sa peine pour avoir agressé sa grand-mère.

De retour sur le fenua, et loin de s’être calmé, voila que lundi dernier, en rentrant chez elle, une femme le trouve en train de siroter bières et champagne. Son interpellation a nécessité l’intervention de plusieurs policiers, car il se trouvait sous l’emprise de l’ice et de médicaments. Ce qui explique qu’en garde à vue, il se soit cassé une dent en s’assénant un coup de genou. Souffrant d’antécédents psychiatriques, il a été emmené au service psychiatrique du CHPF, où l’on n’a pas estimé que son état justifiait un internement.

Déféré au parquet, il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant de comparaitre devant le tribunal le 20 février prochain.