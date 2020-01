Jacinda Ardern est la personnalité du Pacifique de l’année

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, en poste depuis octobre 2017, a été nommée « Pacific Person of the Year » par le magazine Islands Business.

C’est seulement la seconde fois qu’une personnalité d’origine européenne se voit décerner cette distinction par ce magazine, basé à Fidji, qui couvre l’actualité économique du Pacifique.

Islands Business a distingué la jeune femme de 39 ans pour son engagement pour la lutte contre le réchauffement climatique, notamment lors du dernier Forum des îles du Pacifique à Tuvalu, où elle a aidé les nations du Pacifique à trouver un compromis avec l’Australie, qui s’opposait à la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Le magazine salue sa diplomatie et son charisme. « Elle est presque tout ce qu’un leader du Pacifique n’est pas, explique le rédacteur en chef du magazine, c’est une femme, elle est jeune, et elle est mère. Elle peut être ferme quand elle a besoin de l’être, et empathique quand il le faut. Sa manière de mener est ouverte, franche et transparente, un changement rafraîchissant par rapport au traditionnel style patriarcal de gouvernance dans le Pacifique.» Jacinda Ardern est également récompensée pour sa réaction après l’attaque terroriste de Christchurch.