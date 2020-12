Bientôt un numéro vert pour l’enfance en danger

À l’instar de la métropole et des départements et des régions d’outre-mer, la Polynésie met en place le numéro d’urgence « 119-Allô enfance en danger ». Un numéro de téléphone qui sera inscrit sur la liste des numéros verts et donc gratuit.

Dans un objectif de renforcement de la protection de l’enfance en danger et afin que les services compétents puissent répondre aux attentes de tous les enfants en souffrance de Polynésie française, le Pays met en place le numéro d’urgence « 119-Allô enfance en danger ». Le 119 qui rejoindra la liste des numéros verts prévus par le Code des postes et télécommunications, sera disponible jour et nuit tout au long de l’année. Il offrira conseil, soutien psychologique et orientation vers les services de protection de l’enfance et structures spécialisées tout en faisant remonter les informations préoccupantes aux autorités compétentes quand c’est nécessaire.

Le communiqué du conseil des ministres ne précise pas quand ce numéro sera mis en service.

Avec communiqué