Covid-19 : avec l’arrivée des fêtes, la crainte d’un rebond dans les îles

Le point presse de la Direction de la santé s’est attaché, ce mercredi, à anticiper les risques que vont poser les déplacements dans les îles pour les fêtes. Les docteurs Mallet et Debacre encouragent les personnes qui doivent d’y rendre à se faire tester avant leur départ, et à s’organiser pour les courses et les réunions familiales. Une inquiétude partagée par les élues de Raiatea. Il est encore possible de prendre de nouvelles mesures, mais « c’est une décision politique », disent les médecins.

Si les indicateurs de la semaine dernière en Polynésie montrent une amélioration globale – baisse du nombre de nouveaux cas, du taux de positivité aux tests et du taux d’incidence – le taux d’occupation des lits de réanimation était stable à 61% mais le nombre de décès (11) était en hausse. « Des personnes qui sont probablement venues un peu tard à l’hôpital. Il ne faut pas se voiler la face, un certain nombre d’hospitalisations et de décès se profile encore », a déclaré le Dr Henri-Pierre Mallet.

Inquiétude pour les Îles Sous-le-Vent

Pour ce qui concerne Tahiti et Moorea, dit le Dr Mallet, « je pense qu’on a passé le pic. Mon inquiétude, c’est sur les Îles Sous-le-Vent. » Raiatea, Bora Bora et Huahine montrent une circulation active du virus, et l’absence de couvre-feu dans les îles pourrait favoriser un rebond. « Il est possible qu’on envisage effectivement de nouvelles mesures, mais c’est une décision politique ».

« De grâce, faites au moins un test avant de venir dans nos îles »

Interrogées mardi à l’assemblée, Lana Tetuanui et Sylviane Terooatea, toutes deux élues de Raiatea, en appellent aussi à la prudence et la responsabilité de chacun. Les vacanciers « sont les bienvenus, on en a besoin aussi pour faire tourner les îles, dit Lana Tetuanui. Mais de grâce, faites au moins un test avant de venir dans nos îles. »

« Nous n’avons pas de couvre-feu, et on craint quand même que les familles ne respectent pas » les limites sur les rassemblements et les gestes barrières, dit Sylviane Terooatea.

« Les embrassades, ce sera pour l’année prochaine »

La Direction de la santé veut donc anticiper les fêtes de fin d’année en renouvelant les conseils de prudence, et en demandant à ceux qui vont élargir leur cercle familial ou amical de prendre quelques précautions. Le Dr Mallet craint que la baisse sensible du nombre de personnes testées ne reflète « une certaine méfiance à se faire tester avant les fêtes de peur d’être isolé. La police ne va pas venir vous enfermer chez vous ! J’encourage tout le monde à se faire tester au moindre symptôme. » Parmi les autres recommandations : respecter les gestes barrières même en famille et même à l’intérieur, « ne pas aller voir les personnes âgées si on a le moindre symptôme », limiter le nombre de participants – « ce sera l’occasion de se revoir plus tard et de faire plusieurs fêtes », et « se recentrer sur la famille proche, sans embrassades, ce sera pour l’année prochaine », et organiser si possible les repas en extérieur.

Autre conseil : désigner une personne qui fera les courses et anticiper ses achats pour ne pas se retrouver dans des commerces bondés à la dernière minute. Les médecins de la Direction de la santé invitent aussi les commerçants à « prendre leurs responsabilités » en limitant le nombre de clients dans leurs boutiques, et les confessions religieuses à « faire respecter les consignes de base ».

« Si on ne fait pas attention, la situation de Tahiti va se retrouver dans les îles, certes à une échelle moindre, mais avec d’autres problématiques qui sont celles de l’hospitalisation, de la réanimation, des évacuations sanitaires… », explique le Dr Debacre.

« Réfléchir un peu, tout le monde en est capable, conclut le médecin, ils nous l’ont montré avec une chute du nombre de contaminations qui est bien le travail de tout le monde. »