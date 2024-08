Les commerçants du marché de Pirae devaient faire leurs dernières ventes ce dimanche sur le site historique. Finalement, le tavana Édouard Fritch a décidé, ce vendredi, de repousser la fermeture de la structure au 18 août. Le « marché éphémère » imaginé par la commune sur le terrain militaire acquis il y a un an sera en place le 19 et accueillera d’abord, « en priorité », les marchands de fruits et légumes, poissonniers et fleuristes du marché actuel. Le projet devrait ensuite évoluer vers « une place des marchés » qui accueillerait d’autres événements, notamment des marchés du terroir ou des marchés aux puces.

Deux semaines supplémentaires. C’est le délai que le Tavana Édouard Fritch a accordé aux commerçants avant le transfert du marché de Pirae vers l’ancien site militaire du Comsup. Construit en 1969, l’actuelle structure a fait l’objet ces dernières années d’expertises qui ont abouti à une recommandation finale : sa fermeture. « Le bâtiment a plus de 50 ans, explique le maire. Il y a un peu d’amiante… des choses comme ça qu’il faut éliminer avant de procéder à la destruction. » Une rénovation avait été envisagée, mais cette option a été abandonnée pour des raisons économiques. « Si on veut rénover, il faut de toute façon fermer, et le budget serait de l’ordre de 500 à 600 millions », précise l’ancien président du gouvernement, qui a donc préféré installer « temporairement » les commerçants sur l’ancien site militaire. Ce terrain de 1 400 m², cédé par l’État l’an dernier dans le cadre du Contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD), est destiné à devenir le centre névralgique de la commune. « Ce site a été choisi pour être le cœur du centre-ville de Pirae, ajoute le tavana. Et bien sûr, l’idée principale est que ce cœur devienne le centre de rassemblement de la population. C’est pourquoi, au lieu de reconstruire le marché de l’autre côté, il sera reconstruit sur ce site d’ici deux ans et demi. »

Bien que le projet de déménagement des commerçants soit présenté comme « temporaire » sur un site « éphémère », ce sont surtout les infrastructures qui seront provisoires. Un chapiteau abritant une quinzaine d’étals, un conteneur de stockage, ainsi que deux chambres froides ont été installés sur place. Des points d’eau, des connexions électriques et un éclairage ont également été mis en place, de quoi accueillir en priorité les marchands de fruits et légumes, les poissonniers et les fleuristes du marché actuel. Les choses devraient cependant évoluer. « Nous avons pour projet d’associer la direction de l’agriculture pour organiser des marchés du terroir sur le même site. Et, finalement, nous souhaitons aussi inclure des marchés aux puces pour créer une véritable place : la place des marchés de Pirae », explique Moea Simon, directrice générale adjointe des services.

La « place des marchés de Pirae » devrait donc occuper cette parcelle de terre pendant deux ans et demi, voire trois ans maximum. C’est le délai annoncé par Édouard Fritch ce vendredi avant le lancement officiel du chantier du futur centre-ville de Pirae. Le vieux marché de Pirae, lui, sera de toute façon démoli pour laisser place à d’autres projets encore à définir.