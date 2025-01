Black-out électrique à Moorea : « Ça devient une habitude ! »

L’île sœur subit depuis 18 heures, ce mardi, un black out généralisé. L’Epic Te Ito Rau no Moorea – Maiao, qui gère le réseau depuis début 2023, mène « des investigations » pour identifier « au plus vite » l’origine de la panne. Sur les réseaux sociaux, les habitants de l’île sœur estiment que les coupures à répétition qui s’ajoutent aux baisses de tension régulière, « ne peuvent plus durer ».

