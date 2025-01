Scènes ouvertes et suivi personnalisé… Raimana Bareille toujours plus coach

Les participants à cette nouvelle édition de « Coachs and talents » – programme proposant aux artistes de tout horizon un espace pour se produire – pourront profiter des conseils du leader de Pepena dans une salle de la Maison de la culture. Au programme, travail sur la prestance, la voix, le stress, la technique… Tout cela avant de monter sur scène. L’année dernière, plus d’une soixantaine de chanteurs et musiciens ont tenté l’aventure dont certains, comme Papehau et Hivarai avec leur tube Au manava, se professionnalisent.

Après le succès de l’édition 2024 de « Coach and talents », le meneur du groupe Pepena invite à nouveau les passionnés de musique à franchir le pas pour se produire sur une véritable scène. L’idée reste la même: offrir un coaching en amont, mais cette fois avec un accompagnement plus poussé. Un suivi personnalisé possible selon Raimana Bareille, grâce à la mise à disposition par Te Fare Tauhiti Nui d’une salle dans laquelle les inscrits pourront répéter sous l’œil averti de Raimana Bareille. « Jusqu’à présent, nous allions dans des lieux publics pour essayer de livrer quelque chose, mais finalement, c’était assez limité. Là, dans une salle de répétition, je vais pouvoir intervenir directement sur la technique, la prestance, mais aussi sur le fond. Je vais les aider à gérer leur stress, leur indiquer à quel moment il faut s’accrocher… En gros, mieux les briefer sur ces petites choses dont on n’a pas toujours conscience », explique l’artiste.

Un premier bilan « très satisfaisant »

Pour cette édition 2025, il prévoit de former – comme l’an passé, entre janvier et novembre – au moins une soixantaine de chanteurs et musiciens. « On a eu beaucoup de belles surprises. Des groupes se sont formés, et certains ont pu composer leurs morceaux, les diffuser en radio, et même rencontrer un certain succès », se réjouit-il. Parmi eux, des titres comme Au Manava de Papehau et Hivarai, qui passent en boucle sur les ondes depuis plusieurs semaines. « Ce sont des marqueurs comme ça qui nous donnent envie de continuer », ajoute le meneur de Pepena, précisant que d’autres groupes issus de ces scènes ouvertes se produisent désormais de manière autonome.

« On accompagne les artistes »

Le porteur de ce projet, entièrement gratuit pour les participants, en parle comme « un chaînon manquant » dans une société où les débuts de semaine sont souvent calmes. Ces événements, qui ont lieu le premier mardi du mois, comblent un vide. « Ce n’est pas un hasard: on veut inviter les gens à sortir, leur offrir un lieu où ils peuvent se détendre avec leurs enfants, leurs familles, ou en couple. Finalement, ce qui compte, c’est de proposer une petite activité en début de semaine, ce qui manque énormément ici. L’idée est de se libérer sainement, avec des musiques variées et une ambiance conviviale. On accompagne les artistes, sans leur demander d’être parfaitement performants », explique-t-il.

Pour Raimana Bareille qui souhaiterait pérenniser cette initiative tout le monde y trouve son compte: « C’est un microcosme qui profite à tous. Les restaurateurs, par exemple, ont peu d’activité en début de semaine, puisque tout est centré sur le week-end. Là, ils bénéficient d’une activité supplémentaire qui génère des revenus. Ils louent la sono, financent les coachings pour les candidats, et en échange, ils attirent plus de monde. Au lieu d’avoir un restaurant vide, ils accueillent des familles. La Maison de la Culture, de son côté, nous prête cette salle de répétition. C’est un projet où tout est lié : la culture, le privé, et l’individu”, se félicite le chanteur.

Une tournée avec Pepena ?

Mais l’artiste espère tout de même aller au delà de l’aspect amateur et ambitionne, plus tard, d’inviter les groupes « les plus costauds », à pourquoi pas suivre Pepena sur ses prochaines tournées. « L’idée c’est aussi de pouvoir faire la différence entre le loisir mais aussi ceux qui ont envie vraiment d’arpenter le côté professionnel. A terme, nous, ce qu’on aimerait, c’est d’amener tout ce fief là ailleurs et pouvoir représenter un petit festival avec Coach and Talents mais ça, c’est pour plus tard ».

En attendant, les inscriptions pour vivre cette aventure aux côtés d’experts sont désormais ouvertes. Amateurs, professionnels de la scène, danseurs, musiciens ou même DJ, tous sont invités à tenter leur chance sur ces scènes ouvertes. Pour s’inscrire, rendez-vous sur la page Harmonie de Tahiti ou en message privé sur la page officielle du groupe Pepena.