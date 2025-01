Les transports aériens font décoller l’inflation

L’indice des prix à la consommation a légèrement progressé en décembre : +0,1% sur un mois et +1,4% sur un an d’après les calculs de l’ISPF. Le prix des services de transport ont bondi de 11,4% en un an, et notamment les billets d’avion (+14,6%). Les loyers d’habitation (+0,7%) et les voyages organisés (+3,2%) tirent aussi l’indice à la hausse. En revanche, l’ISPF constate une baisse des produits alimentaires (-0,5%) et notamment de ceux de la mer (-6,9%).

Les derniers chiffres de l’inflation, qui portent sur le mois de décembre 2024, sont connus : l’ISPF constate une inflation modeste par rapport au mois précédent, avec une hausse de 0,1%. Sur l’année en revanche, l’indice général des prix, fixé à 111,39, augmente de 1,4%. L’indice est notamment tiré à la hausse par un fort bond des prix des services de transport (+11,4%) et notamment, dans le détail, ceux des billets d’avion (+14,6%). Autres postes en augmentation : les loyers réels d’habitation (+0,7%), les voyages à forfait (+3,2%), les produits et appareils thérapeutiques et le matériel médical (1,8%) et le tabac (0,4%).

En revanche, le prix des produits alimentaires est en baisse de 0,5%. Ceci s’explique surtout par une chute des prix au rayon poissons (-6,9%). Car les légumes (+1,7%), le lait, les fromages et les œufs (+1%) et les fruits (+1,2%) ont tous augmenté entre décembre 2023 et décembre 2024.