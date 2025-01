Plus de 1000 pieds de paka découverts à Punaauia

Une opération de la gendarmerie à Punaauia a permis la saisie de plus d’un millier de pieds de cannabis et de 25,5 kg d’herbe prête à être écoulée. Deux personnes ont été interpellées et une enquête a été ouverte.

La lutte anti-stupéfiant se poursuit. La semaine dernière, une opération menée par la brigade de Faa’a a permis de démanteler une nouvelle plantation de cannabis à Punaauia. Celle-ci était « visible depuis l’extérieur d’un domicile » précise la gendarmerie qui a retrouvé sur place 1 080 pieds de cannabis et plus 25kg d’herbe séchée conditionné. Deux personnes ont également été interpellées pour trafic de stupéfiants. La brigade de recherches de Faa’a et le Groupe interministériel de recherche (GIR) de Papeete, poursuivent leurs investigations.