Blue Climate Summit : le programme du 14 au 20 mai

Le Blue Climate Summit se tiendra en Polynésie du 14 au 20 mai 2022. Le programme et les participants les plus marquants ont été présentés en conférence de presse par le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu. Trois grandes étapes marqueront le sommet : l’accueil des délégations à la présidence par Édouard Fritch, la cérémonie traditionnelle au marae Taputapuatea, et le Concert de l’océan à To’ata. Les travaux des délégations se dérouleront à bord du Paul Gauguin, qui ira de Papeete à Moorea puis à Raiatea.

Labellisé « Programme phare de la Décennie des Nations Unies pour les Sciences Océaniques et le Développement Durable », le Blue Climate Initiative (BCI) fait appel à des scientifiques, des innovateurs, des investisseurs, des communautés, et des leaders mondiaux, pour tirer parti de la recherche et de l’innovation et faire avancer des stratégies basées sur l’océan, pour combattre le changement climatique tout en protégeant l’océan. Outre différentes réalisations dont le Prix des Communautés attribué à six programmes locaux, dont un en Polynésie française, ou le Prix de l’Innovation Océan doté de 1 million de dollars, le BCI consiste également à organiser un événement, le « Blue Climate Summit », en Polynésie française. Il rassemblera cette année plus de 300 participants.

Ce sommet est parrainé par des personnalités internationales telles que :

S.A.S. Le Prince Albert de Monaco, qui sera absent mais néanmoins en direct depuis Monaco lors de la cérémonie d’accueil ;

Marc Benioff, P-Dg de la société américaine de cloud computing salesforce.com, membre du conseil d’administration du Forum Economique Mondial, propriétaire du magazine Time ;

Dr Sylvia Earle, océanographe, exploratrice, autrice et conférencière américaine, « exploratrice à demeure » pour le National Geographic, présidente de Mission Blue / The Sylvia Earle Alliance, membre de la direction scientifique de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique ;

Nainoa Thompson, navigateur hawaiien, président de la Polynesian Voyaging Society, président du conseil d’administration des Kamehameha Schools, membre du Conseil des Régents de l’Université de Hawai’i ;

Mme Laura Turner Seydel, fille du fondateur de CNN Ted Turner, activiste, présidente de la Fondation Captain Planet et de Zero Waste Zones, co-fondatrice de Mothers and Others for Clean Air et de l’Upper Chattahoochee Riverkeeper.

Le calendrier Samedi 14 mai : Réception de bienvenue des participants au sommet à bord du Paul Gauguin à Papeete (réservé aux participants) ;

: Réception de bienvenue des participants au sommet à bord du Paul Gauguin à Papeete (réservé aux participants) ; Dimanche 15 mai , de 8h00 à 12h00 : Cérémonie d’ouverture du sommet à la Présidence, début des travaux dans l’après-midi sur le Paul Gauguin (réservé aux participants), départ pour Moorea dans la soirée ;

, de 8h00 à 12h00 : Cérémonie d’ouverture du sommet à la Présidence, début des travaux dans l’après-midi sur le Paul Gauguin (réservé aux participants), départ pour Moorea dans la soirée ; Lundi 16 mai : poursuite des travaux sur le Paul Gauguin (réservé aux participants) ;

: poursuite des travaux sur le Paul Gauguin (réservé aux participants) ; Mardi 17 mai : poursuite des travaux sur le Paul Gauguin (réservé aux participants), départ pour Raiatea dans la soirée ;

: poursuite des travaux sur le Paul Gauguin (réservé aux participants), départ pour Raiatea dans la soirée ; Mercredi 18 mai : mouillage à Raiatea, poursuite des travaux sur le Paul Gauguin (réservé aux participants), accueil traditionnel sur le Marae de Taputapuātea ;

: mouillage à Raiatea, poursuite des travaux sur le Paul Gauguin (réservé aux participants), accueil traditionnel sur le Marae de Taputapuātea ; Jeudi 19 mai : journée de détente, retour sur Papeete dans la soirée ;

: journée de détente, retour sur Papeete dans la soirée ; Vendredi 20 mai : concert caritatif organisé sur l’aire de spectacle To’ata, sur l’ensemble des médias polynésiens, avec la participation d’artistes locaux et internationaux.

Trois événements organisés par la Polynésie française

I. Le président du Pays accueillera les délégations à la Présidence, dimanche 15 mai 2022 à partir de 8h00. Parmi les personnalités attendues, on peut citer :

Pierre Casiraghi (Représentant de SAS le Prince Albert II de Monaco) ;

Olivier Wenden (Fondation Prince Albert II de Monaco) ;

Richard Bailey (Pacific Beachcomber S.C.) ;

Francis Vallat (Fondateur et président honoraire du Cluster maritime français) ;

Nainoa Thompson (Polynesian Voyaging Society) ;

Sylvia Earle (Mission Blue) ;

Laura Turner-Seydel (Fondateur de Captain Planet) ;

John Rutherford Seydel (The Conservation Fund) ;

Vasser Seydel (Project Oxygen) ;

Alison Carlson (Forsythia Foundation) ;

Henry Puna (Forum des îles du Pacifique) ;

Francisca Cortes Solari (Présidente, Filantropia Cortes Solari) ;

Patricia Morales Errazuriz (P-Dg, Filantropia Cortes Solari) ;

Minna Epps (IUCN) ;

Max Bello (Océanographe) ;

Kate Brown (Global Island Partnership) ;

Stan Rowland (Blue Climate Initiative) ;

Victoria Rowland (Blue Climate Initiative).

Cette cérémonie d’accueil sera également l’occasion pour le BCI de remettre les Prix des Communautés décernés à six projets communautaires de Tanzanie, des Philippines, de Palau, du Pérou, des Bahamas et de Moorea ainsi que le Prix Innovation Océan d’un million de dollar réparti entre trois projets d’Indonésie, de Guadeloupe et des Etats-Unis.

II. Cérémonie traditionnelle au Marae de Taputapuātea

Profitant de la présence de la pirogue Hōkūleʻa et de Nainoa Thompson, une cérémonie d’accueil traditionnelle se déroulera le mercredi 18 mai sur le Marae de Taputapuātea. Celle-ci débutera à 9h00 par l’arrivée des pirogues traditionnelles Hokulea et Faafaite par la passe de Teavamo’a pour être accueillies et guidées par les anciens jusqu’au mouillage de To’a Hiva. Après les avoir autorisés à venir sur terre, l’ensemble du cortège se dirigera vers le marae où une série de discours sera prononcée, notamment une déclaration de Nainoa Thompson et du Président du Pays.

III. Concert caritatif de To’ata

Enfin, pour clôturer ce sommet, un grand concert caritatif est organisé le vendredi 20 mai à To’ata, diffusé simultanément et gratuitement dans les Jardins de Pā’ōfa’i.

Si les organisateurs du Blue Climate Summit se sont chargés d’inviter des artistes internationaux, la Polynésie française, en charge de l’organisation du spectacle, mobilise les artistes locaux. Ce concert exceptionnel, par son envergure et sa durée (il est prévu débuter vers 17h00 pour se terminer vers minuit), pourra être repris et diffusé gratuitement par l’ensemble des médias locaux en Polynésie française. Ailleurs, la diffusion se fera sur internet, en accès payant, au prix de départ de 15 $USD.

C’est TNTV qui a été choisie pour être le producteur de l’ensemble des images du concert, le flux devant ensuite être mis gratuitement à disposition des médias locaux. C’est également TNTV qui se chargera de diffuser le flux à l’international, en co-production avec le BCI.

À noter que les places latérales de To’ata seront commercialisées au profit de deux associations : Puna Reo Piha’e’ina de Moorea et A nui Taputapuatea à Raiatea. Les places sont en vente à la Maison de la culture – Te Fare Tauhiti Nui.

Avec communiqué