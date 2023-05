Cancer de la peau : le prévenir et apprendre à le dépister

L’Institut du cancer de Polynésie française (ICPF) avait organisé une journée de prévention et de dépistage gratuits des cancers de la peau ce samedi au centre de la mère et de l’enfant à Pirae. Chaque année, plusieurs journées comme celles-ci sont organisées et attirent une grosse centaine de personnes.

L’Institut du cancer de Polynésie française (ICPF) organisait une journée de prévention et de dépistage du cancer de la peau à Pirae ce samedi. Le public pouvait se présenter et profiter d’une consultation gratuite avec un dermatologue qui, si besoin, donnait un prochain rendez-vous en cas de doutes. L’occasion aussi de répéter comment se protéger (éviter le soleil entre 12h et 16h, recherchez l’ombre, se couvrir avec chapeau, vêtements et lunettes, et utiliser de la crème solaire) et comment s’auto-dépister car il est parfois difficile pour certains d’aller voir un dermatologue, comme l’explique le docteur Nassim Benchehida, médecin à l’Institut de cancer de la Polynésie française et responsable du pôle dépistage des cancers.

Alors pour qu’il ne soit pas trop tard, il s’agit de se surveiller. Un flyer était distribué avec différentes photos pour apprendre à détecter un grain de beauté d’un mélanome. Plusieurs signes doivent alerter : un grain de beauté différent des autres, une nouvelle tache brune qui apparaît, des formes irrégulières, des couleurs différentes…

« L’importance du dépistage est de trouver des cancers au tout début, le plus précocement possible car ils sont facilement traitables », explique dc Nassim Benchehida détaillant les deux types de cancers de la peau qui existent : « Les carcinomes, qui représentent 80% des cancers de la peau, qui sont assez faciles à soigner car ils se développent que localement en général et il existe des cancers plus graves qui sont les mélanomes qui représentent 10% des cancers de la peau et qui peuvent métastaser, c’est-à-dire essaimer dans tout le corps. Ils sont traitables facilement au début mais une fois qu’ils ont essaimé, c’est plus difficile. »

Prochaine journée de prévention et de dépistage : les 30 et 31 octobre à Nuku Hiva.