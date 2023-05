La famille en fête au motu Ovini

C’est à Faa’a sur le parc du motu Ovini que la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) a choisi d’organiser les festivités pour la Journée internationale de la famille. De nombreuses activités gratuites, culturelles et artisanales étaient proposées ce samedi.

Depuis 1993, le 15 mai est devenu la Journée internationale de la famille. Cette année, il tombait un lundi, la DSFE a donc décidé de décaler la fête au samedi précédent. Sessions de laser game, tir à la corde, bouées gonflables, course en sac, bowling, création d’un tableau collaboratif, atelier cuisine, tressage de couronnes, confection de tapa, danse, mais aussi yoga des émotions, panneau géant pour s’y exprimer comme on veut, atelier peue parau avec des personnalités influentes, concours photo et enfin concert de Pepena ! Le programme était riche et varié pour toute cette journée de samedi où la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité attendait environ 500 personnes. L’objectif de cette journée pour l’établissement : renforcer la cohésion des familles en renforçant le lien intergénérationnel grâce à toutes ces activités, comme l’explique Démécia Manuel, directrice de la DSFE.

Si « le bal commence aujourd’hui à Tahiti », comme le dit Démécia Manuel, il continuera dans les îles dès samedi prochain avec des événements sur la journée de la famille à Moorea, Rangiroa, Mangareva, Nuku Hiva et Tubuai. Pour que les archipels profitent également des activités familiales gratuites proposées par la DSFE.