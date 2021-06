CAPL : une nouvelle équipe pour mener la réforme

Une nouvelle équipe va être élue pour conduire la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire, ce jeudi. Elle aura fort à faire car, selon le schéma directeur de l’agriculture adopté en début d’année, la CAPL doit être réorganisée pour mieux accompagner l’objectif du Pays : donner à l’agriculture insulaire une place centrale.

La Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire renouvelle les membres de son bureau ce jeudi. Trois listes s’affrontent : A Tu’a Rohi, menée par Yvette Temauri, candidate à sa propre succession ; Te Reo Amui no te Feia Fa’a’apu rau no Porinetia menée par Thomas Moutame ; et Amui Anae no te Paruru te Hotu o te Fenua e te Moana menée par Abel Iorss. 3 338 agriculteurs, pêcheurs lagonaires, horticulteurs ou éleveurs sont appelés à élire le président et les 19 autres membres qui composeront le nouveau bureau de la CAPL. Ces représentants des intérêts des agriculteurs et des pêcheurs lagonaires auprès des pouvoirs publics sont répartis en quatre collèges : sept élus pour les professionnels agricoles (les grandes exploitations), sept élus pour les exploitants agricoles (les petites exploitations), deux élus pour les pêcheurs lagonaires et trois pour le collège des groupements. Élus au suffrage universel, leur mandat est de cinq ans.

Les représentants élus auront du pain sur la planche car le nouveau schéma directeur de l’agriculture 2021-2030, adopté en début d’année, prévoit de nombreuses évolutions pour la chambre. Cette feuille de route sur dix ans, finalisée au début de la crise du Covid-19, a l’ambition de donner à l’agriculture insulaire une place centrale et faire de l’agriculture un secteur d’avenir. Ainsi, la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire devra participer à atteindre cet objectif. « Cette année est l’année du changement », reconnait Heimana Ah-Min, secrétaire général de la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire.

La CAPL doit être réorganisée : ses statuts seront révisés, une taxe sera affectée à son budget, les collèges seront réorganisés pour équilibrer la représentation entre les différentes catégories d’exploitants agricoles, et ses moyens en personnel seront renforcés. La volonté est clairement de professionnaliser le secteur et ses travailleurs. Un contrat d’objectifs pluriannuels sera proposé afin d’assurer le pilotage de la taxe affectée. « L’histoire a montré à plusieurs périodes que la ‘mise sous tutelle’ de la Chambre et son instrumentalisation par les pouvoirs politiques constituaient un risque récurrent. Au‐delà, l’enjeu est de construire une gouvernance et une organisation adaptée, où les différentes catégories d’agriculteurs puissent se retrouver, à la fois dans leur représentation politique que dans la réponse à leurs besoins », peut-on lire dans le schéma directeur de l’agriculture. Devenir plus autonome et continuer à répondre aux besoins des professionnels : vulgarisation des pratiques, les aider à monter des dossiers administratifs, identifier des filières ou des niches… C’est l’intention de la CAPL, comme l’explique Heimana Ah-Min.

Heimana Ah-Min écrit dans le dernier bulletin de la CAPL que « les pouvoirs publics souhaitent une chambre forte, représentative du monde agricole, mais aussi une chambre compétente pour accompagner la professionnalisation du secteur et de ses acteurs. Par ailleurs, un nouveau service intitulé « Commercialisation et études » va voir le jour et se structurer à partir de cette année. Un ingénieur agro-économiste est en cours de recrutement pour mettre en place ce service et proposer de nouvelles actions permettant de vous accompagner dans le champ commercial ». De 20 agents, la Chambre devrait passer à 25 pour se renforcer tant en moyens qu’en compétences.

Un autre changement à noter : la CAPL est en train de s’installer dans un nouveau bâtiment à Tipaerui. Concernant l’élection, les bureaux de vote installés dans les mairies fermeront à 17 heures ce jeudi et les résultats devraient être connus le lendemain soir.