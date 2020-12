Carrefour : les référés de la direction et de l’intersyndicale renvoyés à demain

Ce mardi la chambre des référés du tribunal de première instance devait étudier trois recours qui concernaient la grève dans les hypermarchés Carrefour. Certaines pièces des dossiers ayant été déposé tardivement, le tribunal a renvoyé à mercredi onze heures l’étude de ces trois référés.

Un premier référé a été déposé par l’avocate de l’intersyndicale, Me Gaultier-Feuillet, pour obliger la direction des magasins de Arue et Punaauia a négocier. « Le code du travail fait état que les syndicats ont obligation de négocier dans le cadre du préavis de grève avant que celle-ci ne soit effective, et la direction n’a pas respecté ses obligations en matière de négociations et donc nous demandons au juge d’obliger l’employeur à négocier », explique l’avocate.

Les deux autres référés ont, eux, été déposés par Me Chicheportiche qui défend les intérêts de Carrefour. Ceux-ci concernent pour l’un, le non-respect des gestes barrières sur les barrages, et pour l’autre, l’entrave à la circulation. « Le premier référé a été déposé à Noël et vise à faire constater les troubles à l’entrée des magasins, trop de rassemblements et un non-respect des gestes barrières, constat d’huissier à l’appui. Et à ces constats sont venus s’en greffer d’autres, où l’on a vu des blocages considérables, les livraisons ne pouvant plus s’effectuer, et les clients ne pouvant plus rentrer, d’où le deuxième référé », selon Me Chicheportiche.

Certaines pièces des dossiers ayant été déposées tardivement, et les avocats n’ayant pu en prendre connaissance, le tribunal a renvoyé à mercredi onze heures l’étude de ces trois référés.