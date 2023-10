CCISM : assemblée générale convoquée pour le 27 octobre

Suite à la parution hier de notre article « La CCISM interdite de mission », nous avons été destinataires d’un droit de réponse que nous publions ci-dessous. On peut y lire que quelques entreprises seront finalement autorisées à se rendre à Singapour, et que l’assemblée générale constitutive est enfin convoquée.

Après plusieurs mois de tergiversations, c’est au lendemain de la parution de notre article sur la CCISM que des décisions semblent enfin avoir été prises. Car si le droit de réponse de la CCISM tient à préciser que « le mandat des nouveaux élus a débuté dès la publication des résultats du scrutin du 27 juin », soit trois mois plus tard, le 29 septembre, il n’en reste pas moins qu’aucune convocation à l’assemblée générale constitutive pour élire le nouveau président et son bureau n’avait été envoyée ces deux dernières semaines. C’est chose faite depuis aujourd’hui, et le délai de convocation étant de 15 jours, ce sera donc le 27 octobre.

Quant au déplacement à Singapour du 28 octobre du 3 novembre, auquel le ministère de tutelle s’était déclaré défavorable, c’est parce qu’il avait « souhaité s’assurer de la stricte application des textes » et considérait que « l’établissement ne disposait d’autre option que d’annuler tout déplacement de ses équipes ».

Aujourd’hui était le dernier jour possible pour convoquer l’assemblée générale de façon à ce qu’elle puisse se tenir avant la date de départ prévue. Le ministre de l’Économie Tevaiti Pomare l’a donc fait ce jeudi. Et une délégation d’entreprises partira bien à Singapour, annonce la CCISM. En revanche, rien n’est dit sur le volet « éducation » de ce déplacement qui devait également finaliser des conventions de stage pour des élèves de l’École de commerce de Tahiti.

Enfin, la CCISM indique que le président sortant Stéphane Chin Loy a bien engagé un recours en annulation des élections du 27 juin. Comme nous l’expliquions hier, si le tribunal annule les élections, un nouveau scrutin pourra être organisé dans les six mois qui viennent, le ministre ayant émis le souhait qu’elles aient lieu au plus tard en février prochain. Dans le cas contraire, les délais imposés par le règlement de la Chambre repousseront l’échéance au moins jusqu’en juillet 2024.

