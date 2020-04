CCISM : une version plus pointue de l’enquête sur les conséquences du covid-19

Mobilisée pour ses 29 735 ressortissants, la CCISM adapte son enquête en ligne sur l’impact économique du coronavirus sur les entreprises à l’évolution de la situation, et propose à ses ressortissants une nouvelle version dont l’objectif est de chiffrer l’impact financier et salarial et d’identifier leur situation actuelle afin d’anticiper sur la reprise économique.

Cette nouvelle version de l’enquête en ligne adaptée à l’évolution de la situation en Polynésie, a pour objectif de chiffrer l’impact financier et salarial de la crise sur les entreprises, de recueillir des informations et données chiffrées sur la situation de chaque entreprise telles que le montant des échéances mensuelles, ou encore le nombre de salariés à l’arrêt/ en télétravail.

« La première version de l’enquête en ligne a consisté en une prise en compte rapide des difficultés rencontrées par les entreprises polynésiennes au début de la crise, et a permis d’agir en fonction des remontées du terrain. Cette nouvelle version de l’enquête en ligne, s’inscrit dans une démarche d’accompagnement vers la reprise économique et nous permettra d’avoir des indicateurs et des données clés afin d’anticiper sur les actions correctives qui pourraient être apportées aux mesures d’aide aux patentés et entreprises. » Stéphane Chin Loy, Président de la CCISM

La CCISM invite tous les patentés, entreprises et commerces polynésiens, y compris ceux ayant déjà répondu à la première enquête en ligne, à répondre à cette nouvelle version. Le questionnaire est disponible sur le site internet de la CCISM ccism.pf et en accès direct sur ce lien : Enquête CCISM – Impact économique du coronavirus sur les entreprises

Pour rappel, un N° Vert 444 456 et un email dédié [email protected] ont été mis en place pour accompagner et informer les patentés, entreprises et commerces, et répondre à leurs besoins. Ces derniers peuvent également consulter sur le site internet de la CCISM et sa page dédiée aux Mesures, liens et contacts utiles aux patentés, entreprises et commerces, mise à jour au fur et à mesure de l’actualité.

La CCISM soutient également le Pays et son PC ÉCO, auprès duquel elle intervient pour l’accompagner dans l’instruction et le traitement des demandes qui lui parviennent sur les mesures d’aides aux patentés, entreprises.

Avec communiqué.

Contact :