L’incubateur Prism fête ses quatre ans et ses succès

La CCISM a fêté les quatre ans de Prism ce mardi matin. Les chiffres présentés par Capucine Moyrand, la responsable de l’incubateur, prouvent l’efficacité de la structure. Ambition 2023 : augmenter son impact et décupler l’ambition des porteurs de projets.

Si un souci de dernière minute a privé l’assemblée de son cocktail de fin de réunion, tout le monde avait le sourire malgré tout. Les chiffres de Prism sont enthousiasmants et révélateurs du potentiel des jeunes entrepreneurs : 30 projets accompagnés, 21 entreprises créées, 40 emplois directs créés, 144 emplois indirects et 110 millions de Fcfp de chiffre d’affaires dégagé. La ministre de l’Éducation, de la Modernisation de l’administration, en charge du Numérique, Christelle Lehartel, approuvait de la tête au fur et à mesure de la présentation du bilan. « Prism a changé les choses », confirme-t-elle.

Plusieurs incubés de Prism ont également pris la parole pour présenter leur entreprise, ses innovations et ses performances. Manuarii Poulain, de Polycore Composites, a fait passer des échantillons de nouveaux matériaux : la fibre de bananier, de cocotier, de purau. « Nous voulons utiliser les déchets agricoles pour en faire des composites biosourcés », a-t-il expliqué, laissant rêveuse une partie de l’assemblée sur le potentiel d’un tel projet et surtout les capacités à réaliser la transformation sur les îles mêmes. Noelyn Faussane avait démarré seule son épicerie Ecovrac et compte aujourd’hui deux employés et deux CVD, plus les partenaires réguliers qui travaillent avec elle pour remplir ses étals. Cédric Chan, fondateur de Foodease, assure qu’il ne connaîtrait pas un tel succès sans Prism.

Fort de ce succès, Prism rêve d’augmenter ses chiffres pour 2023 et ambitionne d’arriver à 140 projets accompagnés, 100 entreprises créées, 180 emplois directs créés, 620 emplois indirects créés et de dégager 780 millions de Fcfp de chiffre d’affaires.