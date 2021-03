Titeti ‘Ai’a : les réductions seront disponibles dès le 8 avril

La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a présenté ce mardi matin le dispositif de soutien au tourisme intérieur : Titeti ‘Ai’a. Ce coupon voyage permet d’obtenir jusqu’à 16 000 Fcfp de réduction sur ses vacances, à condition de voyager à deux et chez des prestataires inscrits dans le dispositif.

Les prestataires présents à la présentation du Titeti ‘Ai’a saluaient tous l’initiative. L’objectif de ce coupon de réduction est de pousser les résidents à la consommation de vacances locales et de redonner de l’air à des professionnels assommés par les restrictions sanitaires. Si le souhait est de rouvrir au plus tôt les frontières, il faudra encore patienter. « Depuis deux mois, commence Nicole Bouteau, ah non un mois, se reprend-t-elle, les restrictions sanitaires nous privent des touristes internationaux. Ça parait une éternité. » Et même si les frontières doivent se rouvrir pour « début mai », se plait à répéter la ministre, pas question d’attendre pour essayer de sauver l’industrie touristique. Le coupon Titeti ‘Ai’a offre entre 4 000 Fcfp et 16 000 Fcfp de réduction par personne pour tout hébergement ou prestation dans les îles (plus on va loin et plus la réduction est importante). Les enfants entre 3 et 12 ans pourront bénéficier de -50% avec le coupon « Tama », soit entre 2 000 et 8 000 Fcfp de réduction. Le coupon est accessible uniquement aux résidents, il est valable deux mois et seulement pour deux personnes pour deux nuits minimum. La population des îles aura également accès au dispositif. Pour Mélinda Bodin, présidente de l’Association du tourisme authentique de Polynésie française, on ne peut qu’applaudir cette initiative.

Les prestataires invités à s’inscrire dès aujourd’hui

Pour l’instant, le Pays a prévu et l’assemblée a voté une enveloppe de 50 millions de Fcfp mais elle pourrait être revu à la hausse si l’opération est un succès, laisse entendre Jean-Marc Mocellin de Tahiti Tourisme. Les prestataires touristiques peuvent s’inscrire dès à présent, et participer aux webinaires prévus par Tahiti Tourisme pour comprendre le mécanisme. Bruce Andrieux, président de la société Poe Charter et présent à la présentation du dispositif en tant que représentant des compagnies de charters nautiques de Polynésie française, assure que ça ne sauvera pas le tourisme mais permettra à certains de sortir la tête hors de l’eau.

Prenez une famille de quatre personnes dont deux enfants qui partent aux Marquises, ils auront droit à 48 000 Fcfp de réduction grâce à leur coupon Titeti ‘Ai’a. Ils peuvent utiliser cet argent comme bon leur semble, chez n’importe quel prestataire, à la hauteur de la somme qu’ils souhaitent. Ce « portefeuille » se met à jour en fonction de leur consommation. Dans les îles où la connexion Internet ne serait pas des plus efficaces, une hotline a été mise en place chez Tahiti Tourisme (40 50 57 71) pour pallier aux difficultés d’accès au coupon sur son smartphone. Pour les prestataires, il faut simplement s’inscrire pour faire partie du dispositif. Que ce soit pour les touristes ou les professionnels, un seul site pour obtenir son coupon ou son inscription : www.titeti-aia.pf. Le dispositif est ouvert pour les professionnels depuis ce mardi 16 mars, et sera ouvert aux voyageurs le 8 avril pour des séjours à partir du 15 avril jusqu’au 31 décembre de cette année.