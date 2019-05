Malgré le communiqué du haut-commissaire qui se voulait rassurant sur les problèmes de listes électorales, de nombreux électeurs ont été empêchés de voter aujourd’hui. Nous avons recueilli le témoignage d’une électrice, qui retrace son parcours de plus de trois heures, samedi matin à Papeete.

D’après les registres, cette électrice qui a déménagé de Mahina depuis 5 ans y serait toujours inscrite, alors qu’elle avait bien fait son changement d’adresse auprès des deux mairies. Jusqu’ici elle était bien inscrite à Papeete, où elle a d’ailleurs déjà voté à plusieurs reprises. Mieux encore, elle était suppléante d’un des candidats aux élections législatives de 2017 dans la première circonscription, celle de Papeete.

Rappelons que 11 525 électeurs polynésiens (5,6% du total) ont disparu des listes depuis les élections territoriales de 2018, à l’occasion de la création par l’INSEE du Répertoire électoral unique. Si elle convient qu’elle a été aimablement reçue par les employés de la mairie de Papeete qui ont enregistré sa plainte et doivent la transmettre au tribunal, cette électrice n’a pas bénéficié du « discernement » que le haut-commissaire avait recommandé aux présidents des bureaux de vote pour « inscrire manuellement sur la liste d’émargement les personnes qui se présenteront le jour du scrutin et qui sont notoirement reconnues comme étant électeur dans le bureau de vote, en justifiant de leur identité et de leur lieu de résidence. »