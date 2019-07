3e intervention de la mairie sur le terrain du collectionneur de poubelles

Une opération de nettoyage un peu particulière se tenait ce matin à Papeete. Un terrain jonché de sacs poubelle éventrés, où vit un homme que personne ne sait comment aider, doit être débarrassé de 30 mètres cubes de déchets.

C’est la troisième fois que les services de la ville, la TSP et la Police municipale interviennent. Un homme sans ressources d’une cinquantaine d’années survit dans les décombres de la maison familiale à Patutoa, en récupérant pour les vendre des canettes prélevées dans des sacs poubelle qu’il collecte en ville. Le reste des déchets reste sur place et personne n’arrive pas à le convaincre de changer de méthode. Le responsable du service de la propreté urbaine de Papeete, Moerani Gauthier, qui a coordonné ce matin l’intervention des services de la mairie et de la police municipale indique que la TSP a évalué à 30 mètres cube le volume de déchets à enlever. La dernière opération de nettoyage remonte à 2017.

Pour qu’il soit pris en charge par les services sociaux et la Cotorep, il faudrait d’abord faire reconnaître son trouble mental. Mais l’homme refuse de se rendre chez un médecin.

Il a coupé les ponts avec sa famille depuis plus de 20 ans, dit une de ses sœurs qui est venue aider les autorités à pénétrer sur ce terrain en indivision. Il était chauffeur-livreur, dit-elle, et il a commencé sa collecte folle après un accident qui lui a coûté son travail. La maison a subi trois incendies, « moi j’ai su ça en regardant la télé, » raconte sa sœur. Et personne pour l’instant n’a de solution pour aider cet homme, à part faire venir un Case et une benne de temps en temps pour évacuer les déchets.