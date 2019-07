Marché de Papeete : nouvelles règles de stockage

Les vendeurs de fruits et légumes du marché de Papeete sont soumis à de nouvelles règles depuis lundi, et certains ont affiché leur mécontentement sur les réseaux sociaux et dans les médias. La mairie de Papeete a répondu par communiqué.

Fini les fruits et légumes qui passaient la nuit sous des pareu au marché de Papeete. « Cette façon de procéder n’empêchait pas la prolifération de nuisibles, et ne garantissait pas non plus la conservation des produits proposés à la vente le lendemain, » explique la mairie. Depuis lundi, les commerçants doivent « soit remporter leurs invendus chez eux, soit les entreposer en chambre froide.» Mais le stockage est payant ; tous ne peuvent ou ne veulent pas assumer cette charge supplémentaire. Et remballer le soir pour re-déballer le matin est également compliqué, se plaignent les vendeurs, notamment les mamas d’un certain âge.

La mairie rappelle que des réunions d’information et de concertation ont été organisées et que l’application de ces mesures a déjà été repoussée de trois mois.« Des désinsectisations et des dératisations régulières pourront ainsi être effectuées par la commune sans risque pour la qualité des denrées alimentaires.»

Avec communiqué.