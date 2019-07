Village tahitien : le Pays remet les 6 lots hôteliers en jeu

Les options de remise en jeu des 6 lots d’hébergement touristique du Village tahitien seront définies sous 10 jours, indique ce mercredi un communiqué qui confirme l’échec de l’accord avec Kaitiaki Tagaloa.

Le conseil d’administration de Tahiti nui aménagement et développement (TNAD) s’est réuni mardi 2 juillet et a pris acte, comme l’annonçait lundi Radio1, de « l’incapacité des lauréats de l’appel à projet à réunir les conditions contractuelles prévues par le protocole d’engagement en vue de la signature des contrats », indique un communiqué du gouvernement ce mercredi.

« En conséquence, le vice-président de la Polynésie française a demandé à TNAD de réunir le comité de pilotage du Village tahitien sous 10 jours afin de valider les options pour mener de nouvelles consultations dans le cadre de l’attribution des 6 lots d’hébergements touristiques, sur les 16 lots que constitue le projet global du village tahitien, et dont certains sont en phase d’études d’aménagement. »

Le complexe salles de spectacles-centre de congrès toujours d’actualité

Pour rappel, TNAD avance de son côté sur le projet de salles de spectacles et centre de congrès qui fait partie du projet du Village tahitien et qui représente un budget d’investissement de 7 milliards de Fcfp pour le Pays. Il sera situé sur les deux plateaux de Outumaoro qui représentent une surface d’environ 4 hectares. Plusieurs maîtres d’oeuvre ont répondu à l’appel à projet, et trois d’entre eux doivent être choisis dans les jours qui viennent. S’ouvrira alors un « dialogue compétitif » de six mois à l’issue le choix définitif sera fait.