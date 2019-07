Tahiti Tourisme accueille 5 nouveaux membres

Tahiti Tourisme pilote le marketing et la promotion de la destination Tahiti et ses Îles, regroupant les divers acteurs du tourisme au fenua. L’organisation s’agrandit et compte désormais plus de 80 membes.

Tahiti Tourisme a tenu ce mercredi son assemblée générale. Elle a validé l’entrée de cinq nouveaux membres : la société Legends Travel, l’association Tahiti Cruise Club qui regroupe les acteurs publics et privés impliqués dans le secteur de la croisière, la SA FHP Pearl Resorts of Tahiti dont le contrôle avait été repris par la Brasserie de Tahiti en 2017, et Tahiti Air Charter, la compagnie d’hydravions. Le groupement compte à présent plus de 80 membres.

De plus, le concessionnaire aéroportuaire fait son entrée au conseil d’administration de Tahiti Tourisme. Un siège qui sera donc occupé par Aéroport de Tahiti (ADT), du moins tant que la concession, qui a été annulée par la justice en avril 2017, n’est pas remise en jeu et réattribuée. Sur ce point, on attend toujours que l’État lance l’appel d’offre.

Avec communiqué.