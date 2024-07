Ce que l’on sait de la tentative d’assassinat contre Donald Trump

Au lendemain de la tentative d’assassinat contre Donald Trump lors d’un meeting en Pennsylvanie, une enquête pour un potentiel acte de terrorisme intérieur » a été ouverte par le FBI. Selon les médias internationaux, cet incident, intervenu la veille de la convention du parti républicaine prévue du 15 au 18 juillet à Milwaukee, n’impactera pas l’organisation, si ce n’est que la sécurité sera renforcée. De son côté, le président américain Joe Biden, qui a pu converser avec l’ancien président, se réjouit de savoir son adversaire sauf et appelle le peuple à « s’unir en tant que nation ».

Après la tentative d’assassinat contre Donald Trump, survenue à Butler (Pennsylvanie) samedi 13 juillet, le Bureau fédéral d’investigation (FBI) a ouvert une enquête pour un « acte de terrorisme intérieur ». Touché par balle à l’oreille droite, l’ex-président américain et candidat à la présidentielle a été immédiatement évacué, puis de rassurer sur son état de santé. Lors d’une conférence de presse samedi soir, le FBI a confirmé que les tirs étaient bien une « tentative d’assassinat ».

Le tireur, Thomas Matthew Crooks, 20 ans, a été abattu par les services secrets. Selon le FBI, il aurait agi seul. Originaire d’une ville des environs, il apparait comme républicain dans les listes électorales. Muni d’une carabine automatique AR15, et allongé sur un toit à une distance d’environ 130 mètres, il a fait feu à huit reprises en direction de Trump, tuant un pompier volontaire et blessant grièvement deux autres personnes dans la foule.

Joe Biden appelle a « faire baisser la température » de la politique américaine

Le chef de l’État, Joe Biden, a condamné l’incident dimanche depuis le bureau ovale : « Il n’y a pas de place en Amérique pour ce type de violence », avant d’appeler les Américains à « faire baisser la température de notre vie politique ». De son côté, Donald Trump, qui a été photographié quelques secondes après l’incident, le visage ensanglanté et le poing levé, utilise désormais ce cliché pour renforcer le soutien de ses partisans, se présentant comme une « victime de violence politique ». Il est arrivé ce dimanche à Milwaukee, où la convention du parti républicain doit le nommer officiellement candidat cette semaine. Lui aussi a l’intention de faire appel à « l’unité », affirmant qu’il a totalement réécrit son discours d’ouverture. L’État de New York a condamné Donald Trump au pénal, fin mai, pour falsification comptable de sa campagne électorale de 2016. Il doit encore comparaître dans une autre affaire, au niveau fédéral cette fois, accusé de « complot à l’encontre de l’Etat américain » et d' »atteinte aux droits électoraux » ainsi que d’avoir encouragé les violences de ses partisans au Capitole le 6 janvier 2021. L’accusé le plus en vue des Etats-Unis est devenu aussi la victime la plus célèbre du moment.