Va’a : un podium 100% tahitien sur la Gorge Downwind Champions

Kevin Céran-Jerusalemy, Steeve Teihotaata et Tutearii Hoatua se sont hissés sur le podium de l’épreuve reine de 22 km du Festival Downwind, organisé chaque année dans les gorges du fleuve Columbia, dans l’Oregon. Comme eux, une quinzaine de Tahitiens ont tenté de tirer leur épingle du jeu dans cette épreuve qui place deux autres Tahitiens dans le Top 5 : Kyle Taraufau et Manutea Millon.

La Polynésie a brillé aux États-Unis. Une quinzaine de Tahitiens ont participé au Festival Downwind organisé chaque année dans l’État de l’Oregon. Au total, 700 personnes ont pris le départ de cette épreuve de 22 km, qui réunissait des rameurs en stand up paddle, en surfski ou encore en OC1, catégorie dans laquelle concouraient les aito. Habitué de cette épreuve, qui se déroule chaque année dans les gorges du fleuve Columbia, Kevin Céran-Jerusalemy s’est imposé en 1h35′.

Troisième victoire de Kevin Céran-Jérusalémy

Le rameur de Huahine signe ainsi sa troisième victoire sur cette même épreuve. « Les conditions étaient plutôt calmes par rapport aux années précédentes. J’ai pris les devants dès le départ et puis j’ai bien géré ma course », raconte le vainqueur, qui s’est rapidement détaché du peloton avec Steeve Teihotaata et Manutea Millon. Poursuivis par Tutearii Hoatua et Kyle Taraufau, les Tahitiens se sont livrés à un beau combat jusqu’à la ligne d’arrivée. Au final, Kevin Céran-Jerusalemy l’emporte « au finish » devant Steeve Teihotaata, qui boucle le parcours en 1h35’10 ». Grosse bataille aussi pour la troisième position entre Tutearii Hoatua et Kyle Taraufau, ce dernier terminant quatrième, à seulement trois secondes du premier cité. Le rameur de Aotearoa finit la course à la cinquième place.