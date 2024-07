Retrouvez les photos de la dernière soirée de concours du Heiva

Pour la sixième et dernière soirée de concours du Heiva, quatre groupes se sont produits sur la scène de To’ata. ‘O na Teva e va’u, qui se présente dans la catégorie hura ava tau, a ouvert les festivités avec une prestation qui a ravi les spectateurs venus nombreux samedi soir malgré les risques d’averses. C’était ensuite au tour des chanteurs de Tamari’i Mataiea en Tarava Tahiti, puis ceux de Te Manu ai’a en Tarava Raromata’i, d’enchanter le public. La troupe Tahina no Uturoa, concourant en hura tau, a clôturé l’événement en beauté. La soirée de remise des prix, qui permettra de définir les groupes lauréats et primés, aura lieu ce mercredi 17 juillet. Les lauréats se produiront les 19 et 20 juillet prochains.

La prestation de O na Teva e va’u

Tamari’i Mataiea

Te Manu ai’a