« On est prêts pour les Jeux Olympiques » À quelques jours des Jeux Olympiques, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Nous sommes prêts, et je le dis sans fanfaronner. Nous sommes prêts parce que nous nous sommes préparés, nous sommes prêts parce que nous nous sommes entraînés. Nous avons répété notre dispositif, que ce soit lors de la WSL en août dernier, en mai de cette année, ou à travers tous les exercices que nous avons pu mener. Notre dispositif est désormais adapté aux attentes du comité d'organisation des Jeux Olympiques ainsi qu'aux attentes de la population. Notre objectif est de causer le moins de gêne possible aux habitants locaux, et nous avons cherché à trouver cet équilibre que je pense avoir atteint. Ainsi, nous déployons actuellement nos opérations dans la presqu'île cette semaine, et à partir du week-end prochain, nous serons présents sur les différents points de contrôle pour garantir que cette magnifique fête populaire se déroule dans les meilleures conditions possibles. Comment vos actions se concrétiseront t-elles sur le terrain ? Nous mobiliserons un dispositif de 250 gendarmes. Nous mettrons en place des capacités de sécurité publique à terre, de sécurité nautique en mer, d'ordre public, ainsi que des capacités de police judiciaire. Cela se traduira par plusieurs points de filtrage sur terre et en mer afin d'éviter la saturation des sites olympiques et d'assurer la sécurité des lieux. Notre objectif est de faire respecter les arrêtés pris à la fois par la DPAM et par le Haut-commissaire pour réguler la circulation sur terre et en mer dans la presqu'île.