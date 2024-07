Le Heiva invité à défiler sur Pouvana’a a Oopa pour les festivités du 14 juillet

Le défilé des forces de sécurité et de secours du fenua, qui a lieu historiquement le 14 juillet sur l’avenue Pouvana’a a Oopa, s’est déroulé ce samedi pour des raisons logistiques. Une fête « inédite » à laquelle le représentant de l’État en Polynésie française a souhaité mêler chants et danses traditionnelles.

Une fête populaire pour le 14 juillet. C’est de cette manière que le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, Éric Spitz, a souhaité célébrer la fête nationale cette année. Les festivités ont eu lieu avec un jour d’avance, ce samedi 13 juillet donc, sur l’avenue Pouvana’a a Oopa. Un choix pratique sur le plan logistique, dit le Haut-commissaire : « Nous voulions organiser un spectacle festif. Pour cela, il fallait que les troupes militaires soient libérées et il fallait aussi que celles du Heiva qui ont accepté de défiler le soient. » Car après les célébrations formelles, c’est un véritable « mini Heiva » qui a été prévu avec des spectacles de danse et des prestations de chants.

La Polynésie « peut être un exemple pour la France »

Une série de représentations proposée par des acteurs de la culture et qui a donné du sens au discours prononcé quelques minutes avant par Éric Spitz. Le Haut-commissaire a axé cette année sa déclaration sur l’unité mais aussi sur l’acceptation de la diversité culturelle. « Ce sont les trois couleurs de la République, bleu, blanc, rouge mais aussi la liberté, l’égalité et la fraternité que nous célébrons aujourd’hui. Et je crois que, ce que j’ai dit dans mon discours, la Polynésie pouvait être un exemple pour la France parce qu’ici on a encore le vivre ensemble. La force de la culture ma’ohi fait aussi qu’on peut être un exemple pour la France et même pour le reste du monde. »

La commémoration de la prise de la Bastille avait, comme toujours, démarré par la remise des médailles. Le traditionnel défilé des forces de sécurité et de secours du fenua a eu un vif succès. La population a pu apprécier le cortège à pied des agents de la base navale, du groupement aéronautique militaire (GAM) de Faa’a ou encore du détachement aérien 190. Ils ont ensuite pu admirer le passage d’un cortège motorisé avant d’être invités à lever les yeux pour assister à un défilé aérien et au survol du Dauphin, du CASA et du Gardian au-dessus de Papeete.