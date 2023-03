Cédric Doumbé, star de l’événement MMA de l’Octo Fighting League

L’Octo Fighting League organise une soirée de combats MMA, ce vendredi au parc Vairai. Cédric Doumbé, champion de kick-boxing et pratiquant franco-camerounais d’arts martiaux mixtes, parraine l’événement. L’occasion pour la DPDJ de le faire venir ce mercredi au Fa Hiroa organisé à Mahina.

La file d’attente était longue devant la petite table blanche où s’était installé Cédric Doumbé, champion de kick-boxing et pratiquant franco-camerounais de MMA. « Ça fait plaisir d’être là. Je vois souvent Tahiti à la télévision et aujourd’hui je suis là ! » a sourit l’athlète, invité à Tahiti pour parrainer la soirée organisée par la toute jeune Octo Fighting League qui se déroulera ce vendredi. Au programme de cette soirée de combats, le premier combat professionnel MMA au fenua, celui de la championne locale Flore Hani et de la française Annabelle Merlier Lemoine et huit autres combats amateurs avec des confrontations Polynésiens – métropolitains. Du côté de l’organisation, l’heure est aux derniers détails. Avaro Neagle le rappelle, une soirée comme ça ne s’improvise pas.

D’autres spécialistes du MMA voudraient organiser des combats pro. On pense notamment à Raihere Dudes et au Tahiti Fighting Championship dont la soirée au stade de Punaruu était tombé à l’eau l’année dernière. Pour se démarquer la jeune Octo Fighting League compte sur ses partenariats, notamment la fédération de sports de combat américaine ISKA et le parrain VIP de l’événement : Cédric Doumbé, champion de kick-boxing et de MMA. L’athlète a d’ailleurs passé un moment avec les jeunes réunis au Fa Hiroa de ce mercredi après-midi à Mahina, organisé par la DPDJ (Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse). « C’est quelqu’un qui est porteur de valeurs et les jeunes le connaissent et le respectent. D’ailleurs beaucoup ont pensé que c’était un fake quand j’ai annoncé sa venue », a expliqué Teiva Manutahi, le chef de service de la DPDJ. Cédric Doumbé s’est dit « rempli de bonheur » de voir que tant de jeunes Polynésiens suivaient sa carrière, et motivé à « transmettre de bonnes valeurs ».

L’Octo Fighting League veut aussi occuper le terrain en matière de « sensibilisation », en organisant des rencontres entre ses combattants et les jeunes Polynésiens. Elle a conclu dans ce sens des accords avec la DPDJ et a proposé, via les contrats de ville, d’intervenir dans les centres de vacances. Pour Enzo Brigato, co-organisateur de la soirée de vendredi, le MMA est aussi porteur de valeurs.