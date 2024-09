Cédric Wane et Thomas Lubin : 7e du championnat du monde Ötillö

Le binôme a terminé septième de la course mythique du championnat du monde Ötillö en Suède. Le départ a été donné dimanche soir (heure de Tahiti). Cédric Wane et Thomas Lubin ont mis 8h41 à finir ce parcours de 61 kilomètres de course à pied et 9 km de natation en pleine mer.

Pari gagné pour Cédric Wane et Thomas Lubin. Le duo avait fait du championnat du monde Ötillö swimrun en Suède leur objectif de cette saison avec pour ambition d’entrer dans le Top 10. Pour leur première participation l’année dernière, ils avaient terminé 13e au scratch. Et voilà, c’est fait : ils ont terminé septième de la course au classement général et sixième équipe hommes. C’est une équipe française qui remporte la course : Matthieu Poullain et Alexis Charrier. D’ailleurs les Français trustent les premières places de la course avec trois paires françaises dans le Top 5.