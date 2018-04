Célébration des 250 ans de la venue de Bougainville

Après Samuel Wallis, c’est Louis Antoine de Bougainville qui est mis à l’honneur par Tahiti Tourisme pour les 250 ans de sa venue à Tahiti. Expositions et interventions d’une historienne sont au programme pour lier les tahitiens et les touristes par l’histoire des navigateurs.

Le 6 avril 1768, La Boudeuse et l’Etoile menée par Louis Antoine de Bougainville jetaient l’ancre dans la baie de Hitia’a. 250 ans plus tard, le navigateur est mis à l’honneur par Tahiti Tourisme dans le cadre d’une trilogie sur les premiers navigateurs à être venus en Polynésie. L’année dernière, c’est le britannique Samuel Wallis qui avait les honneurs, cette année c’est donc au tour du premier navigateur français, Bougainville. Durant les mois d’avril et de mai, des kakemonos seront exposés à l’hôtel Tahiti Pearl Beach Resort de Arue, au restaurant de la gare maritime puis à la mairie de Papeete. Cette opération s’intègre à la stratégie touristique de Tahiti Tourisme basée sur le mana de la Polynésie, sur sa culture et son histoire. Tahiti Tourisme estime que les navigateurs étrangers sont un bon moyen de lier les touristes et les Polynésiens.

Pour réaliser la série de kakemono historique, Tahiti Tourisme a fait appel à Corinne Raybaud, historienne, qui s’est intéressée à la découverte du Pacifique par les grands navigateurs européens. Elle explique notamment les raisons du voyage de Bougainville. Après la restitution des îles Malouines aux Espagnols, Louis XV a ordonné la réalisation d’un tour du monde pour découvrir de « nouvelles terres ». Et après plusieurs mois en mer, la vue de Tahiti avait tout du mirage.

Contrairement à Wallis, pour qui la rencontre avec les habitants de Matavai avaient été difficile, les écrits de Bougainville détaillent une première rencontre plutôt calme. Malheureusement, il n’existe pas d’écrits pour se rendre compte de la façon dont les Tahitiens ont vécu cette arrivée de leur côté.

Louis Antoine de Bougainville est reparti le 15 avril avec à son bord Aouturou, qui l’aidera à en savoir plus sur la société polynésienne. L’histoire de ce Tahitien parti en Europe est aussi à découvrir sur les kakemonos jusqu’au 29 mai prochain. En 2019, la trilogie des navigateurs prendra fin avec le voyage de James Cook.