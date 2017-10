Chantal Tahiata se retire de la politique en 2018

C’est au tour de Chantal Tahiata d’annoncer que pour les prochaines élections elle ne sera pas candidate. Elle préfère désormais se consacrer à sa petite famille et reprendre du service à la Socredo.

La liste des élus à l’assemblée qui ne se représenteront plus en 2018 ou 2020 s’allonge. C’est désormais l’élue UPLD et ancienne tavana de Tubuai, Chantal Tahiata, qui se retire, elle aussi, de la politique, comme ses homologues Jacqui Drollet et Armelle Merceron. L’élue a décidé de réintégrer la Socredo entreprise dans laquelle elle y a travaillé pendant plus de 17 ans. Tout comme ses collègues, et après avoir donné dix ans de sa vie à la politique, Chantal Tahiata préfère laisser la place aux jeunes et surtout s’occuper de sa famille et notamment de son époux et de sa fille de 11 ans. L’élue UPLD affirme ne pas vouloir faire à sa fille ce que ses garçons ont vécu : « je les ai sacrifié au profit de mon engagement politique ».

Chantal Tahiata ne veut garder, de sa carrière politique, que de bons souvenirs. « Il y a toujours de bonnes et de mauvaises choses, mais je préfère ne retenir que les bonnes choses ». L’élue UPLD affirme d’ailleurs : « une des meilleures choses, c’est le fait d’avoir, avec le président Oscar Temaru, côtoyé le Tahoeraa lors du 7/7/7 ».