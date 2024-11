Chez Disney, la magie de Noël selon Taika Waititi : « Le Garçon et le poulpe »

Disney a mis en ligne aujourd’hui un court-métrage de Noël réalisé par le metteur en scène néo-zélandais Taika Waititi. L’histoire d’un petit poulpe qui forme une amitié improbable avec un petit garçon, avant de réussir à rencontrer le Père Noël…

Taika Waititi, après s’être fait connaître par des films atypiques, a atteint le sommet de Hollywood en réalisant deux épisodes de la saga Marvel, produits par Disney, Thor : Ragnarock et Thor : Love and Thunder.

Cette année, c’est à lui que revient d’illustrer la magie de Noël selon Disney, dans un court-métrage intitulé Le Garçon et le poulpe qui a été dévoilé aujourd’hui. Il conte l’histoire d’un petit poulpe qui s’attache à une jeune garçon venu faire du snorkeling à la plage, et qui va découvrir le monde, juché sur la tête de son nouvel ami. Il profitera de la venue du père Noël pour embarquer sur le traîneau et poursuivre ses aventures.