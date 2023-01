CHPF : budget voté, mais la grève menace toujours

Le budget du CHPF qui a été voté ce jeudi ne suffit pas à apaiser les tensions chez les soignants. L’intersyndicale réclame plus de transparence sur les chiffres et confirme qu’un préavis de grève sera déposé ce vendredi.

Le conseil d’administration du CHPF s’est réuni ce matin et le budget de l’hôpital a finalement été voté. Pour autant, au sortir de la réunion, les tensions étaient encore palpables. Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, assure que « des démarches vont être entreprises de la part de la CPS et du gouvernement pour mettre le budget à l’équilibre ». Pour l’heure, il est question, entre autres, de la mise à disposition d’une avance de trésorerie non remboursable de deux milliards par la Caisse de prévoyance sociale et d’une autre « de plusieurs milliards » par le gouvernement. Une dotation exceptionnelle dont le montant reste encore à déterminer, et qui devra passer par l’assemblée de la Polynésie. Quoi qu’il en soit le gouvernement s’engage à venir « abonder en temps utile et autant que nécessaire le budget de l’hôpital pour pouvoir assurer son fonctionnement » , dit le ministre. Le principal étant pour l’instant du moins, selon lui, de pouvoir se dire que le CHPF a un budget qui lui permettra de fonctionner.

La stratégie qui mènera le CHPF vers la pérennité budgétaire n’est donc pas encore née et le Pays compte diligenter des études pour y voir plus clair. Il est question notamment d’une « étude capacitaire » pour déterminer les besoins de l’hôpital selon l’activité des services et le budget correspondant. Du côté des syndicats, le discours du gouvernement ne rassure en rien. « On a besoin de savoir où on va, clame Mireille Duval représentante de la CSTP-FO. On ne veut pas quelque chose de ponctuel, on veut que ça soit pérenne. Toutes les contraintes qui peuvent exister aujourd’hui, on les comprend, mais ce n’est plus notre problème. »

L’intersyndicale devrait donc bel et bien déposer un préavis de grève ce vendredi. Le mouvement prendrait effet mercredi prochain.