Christopher Luxon, nouveau Premier ministre néo-zélandais, a pris ses fonctions

Le nouveau Premier ministre de Nouvelle-Zélande, Christopher Luxon, a pris ses fonctions lundi à Wellington. Il mène un gouvernement de coalition, qui promet le redressement économique du pays. Première mesure : abolir les lois anti-tabac, considérées comme les plus novatrices au monde.

La prestation de serment du 42e Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon, leader du National Party (centre droit) qui a remporté les élections en octobre, s’est déroulée lundi (dimanche en Polynésie) à Wellington. À 53 ans, l’ancien directeur d’Air New Zealand, élu député en 2019, prend la suite du travailliste Chris Hipkins, propulsé au poste par la démission de Jacinda Ardern en janvier dernier. Christopher Luxon avait alors déclaré que la Nouvelle-Zélande était devenue « un pays très négatif, mou, pleurnichard et replié sur lui-même ».

Le National Party promet de « reconstruire l’économie », mise à mal par l’inflation et la crise du logement. Christopher Luxon a mené sa campagne en mettant en avant son expérience d’hommes d’affaires : « J’ai bâti ma carrière en redressant des entreprises en difficulté et j’apporterai cette expérience du monde réel », a-t-il déclaré dans son premier discours. Né à Christchurch, ce catholique anti-avortement, père de deux enfants, a fait des études de commerce avant d’intégrer Unilever et d’en grimper les échelons jusqu’à devenir PDG d’Unilever Canada avant ses 40 ans. Il était revenu au pays pour prendre les rênes d’Air New Zealand. Il y reste sept ans, marqués par une croissance record mais aussi par des relations tendues avec les syndicats.

Des vice-Premiers ministres en alternance

Christopher Luxon a finalisé vendredi dernier la composition d’un gouvernement de coalition, avec le parti conservateur ACT et le parti populiste New Zealand First. Une alliance nécessaire (le National party n’a obtenu que 48 des 123 sièges du Parlement) qui va se matérialiser par une première dans l’histoire politique de Aotearoa : le rôle de vice-premier ministre sera partagé en deux mandats de 18 mois. C’est d’abord Winston Peters, leader de New Zealand First, qui prendra le poste, avant de le laisser à Davis Seymour, dirigeant d’ACT. Deux hommes qui se sont violemment invectivés durant la campagne électorale.

L’une des premières décisions de Christopher sera d’abroger les lois anti-tabac, votées en 2022 et saluées alors comme le plan anti-tabac le plus novateur dans le monde, avant qu’elles n’entrent en vigueur.